I più letti del 2017 su Lookdavip

Milan-Inter - derby di Coppa Italia. Ecco perché Spalletti rischia più di Gattuso : Il suo impatto sul mondo Milan è stato deludente dal punto di vista numerico e della scossa impressa all'ambiente. Rino è certamente il meno colpevole della situazione, in gran parte ereditata, però ...

Inter - Spalletti : 'Derby da vincere - siamo pronti a dare più del 100 %' : Alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan, valido per i quarti di finale, l'allenatore dell' Inter , Luciano Spalletti , ha parlato a Rai Sport : 'È una partita importantissima, non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque . siamo pronti per giocare questa gara, dà l'accesso alla semifinale e ...

Sassuolo-Inter - Iachini : “Vittoria meritata”. Spalletti : “Dobbiamo essere più smaliziati” : Sassuolo-Inter, Iachini: “Vittoria meritata”. Spalletti: “Dobbiamo essere più smaliziati” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Inter, Iachini – L’Inter capitola di fronte al Sassuolo nella partita giocata al ‘Mapei Stadium’. I neroverdi hanno infatti battuto i nerazzurri grazie alla rete di Falcinelli nel ...

Inter - Spalletti : «Non eravamo più abituati a perdere» [VIDEO] : L'Inter perde 3-1 con l'Udinese dopo una partita dai due volti e Spalletti fatica a spiegarsi l'atteggiamento dei nerazzurri nella ripresa. L'articolo Inter, Spalletti: «Non eravamo più abituati a perdere» [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Udinese - Spalletti : “Pordenone? Dovevamo essere più attenti. Mercato? Dipende dal presidente” : Inter-Udinese, Spalletti: “Pordenone? Dovevamo essere più attenti. Mercato? Dipende dal presidente” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Udinese, Spalletti – Dopo l’incredibile ottavo di finale di Coppa Italia vissuto in settimana contro il Pordenone, risolto solo ai rigori, per l’Inter ritornano le sfide di campionato con ...

Juve-Inter 0-0 - Spalletti : "Potevamo fare di più - ma questo è un grandissimo punto" : Lo 0-0 finale nel derby d'Italia può andare bene all'Inter di Spalletti; i nerazzurri hanno conservato il primo posto (almeno fino a domani) ed hanno impedito il sorpasso della Juventus. Ai punti avrebbe meritato di vincere la Juve, ma nel calcio "i punti" sono solo quelli conquistati sul campo e per portare a casa il bottino pieno bisogna riuscire a segnare un gol più degli avversari. A fine partita Spalletti è parso soddisfatto non tanto ...

L’Inter pareggia a Torino - ma Spalletti si rammarica : il tecnico vuole di più : Luciano Spalletti non e’ completamente contento del risultato. Alla sua Inter rimprovera di aver perso forse un po’ troppi palloni e di non aver mostrato la cattiveria necessaria per provare a vincere la partita sul campo della Juventus. “Non sono arrabbiato, ma ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso qualche pallone di troppo, invece dovevamo essere piu’ tranquilli e fidarci delle nostre qualita’. Poi, aver ...