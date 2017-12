I miei nuovi eroi videoludici sono un farmacista | un pianista e un ragazzo che adora

I miei nuovi menu - chef Claudio Sadler torna in libreria : "La scrittura di un libro è un'operazione impegnativa che mi accingo sempre a fare con grande entusiasmo. Traggo grande piacere dal mettermi in gioco per trasmettere le mie conoscenze in cucina. I libri forniscono la possibilità di amplificare il mio messaggio permettendomi di entrare in contatto con il grande pubblico". È con queste parole che lo chef Claudio Sadler, in occasione della presentazione ufficiale del suo ...