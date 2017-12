Heroes of the Storm | Hanzo ed i suoi draghi arrivano nel Nexus - SpazioGames it

Hanzo fa il suo debutto in Heroes of the Storm : Come già si sapeva da tempo, ecco che Hanzo fa il suo debutto in Heroes of the Storm circa tre settimane dopo all’uscita di Alexstrasza. Hanzo è un assassino a distanza di difficile collocazione tattica e le sue abilità sono praticamente tutte degli skillshot. Vediamo il trailer: Hanzo non è un personaggio facile da giocare, […] The post Hanzo fa il suo debutto in Heroes of the Storm appeared first on Truegamers.it.

Alle 21 : 30 saremo in diretta con Heroes of the Storm : Nuova diretta questa sera per gli amanti dei MOBA con un appuntamento dedicato a Heroes of the Storm, il quale racchiude le icone più conosciute del mondo Blizzard.Nel corso della diretta proveremo tutte le novità introdotte nel titolo, in particolare l'eroe Hanzo.Appuntamento dunque Alle 21:30 in con in nostri Andrea Forlani e Simone Marcocchi. Per seguirci, come di consueto, potrete farlo sul nostro canale Twitch, o su quello YouTube, oppure ...

Blizzard celebra le festività natalizie con eventi per Overwatch - Heroes of the Storm - World of Warcraft e Hearthstone : Questo è il più bel momento dell'anno e per celebrarlo Blizzard ha aggiunto numerosi eventi su Overwatch, Heroes of the Storm, World of Warcraft e Hearthstone.Se siete alla ricerca di una nuova Rissa in Overwatch o se vuoi semplicemente goderti la Vigilia di Grande Inverno in compagnia, questo è cioò che fa per voi. MAGICO INVERNO IN Overwatch Read more…

Heroes of the Storm – Tutti i cambiamenti al gioco dell’aggiornamento “Grande Inverno” : Su Heroes of the Storm arriva l’aggiornamento “Grande Inverno” che porta numerose novità alla struttura di gioco, l’introduzione di Hanzo e tante nuove skin e cavalcature. Di seguito Tutti i contenuti! Nuovo eroe: Hanzo Hanzo, uno dei più letali componenti del clan Shimada, è un agile assassino a lunga distanza, capace di colpire i nemici […] The post Heroes of the Storm – Tutti i cambiamenti al gioco ...

Alexstrasza – La Regina dei Draghi ruggisce nel Nexus di Heroes of the Storm : È stato con il video Draghi nel Nexus che Alexstrasza è stata annunciata come eroe giocabile di Heroes of the Storm. Assieme a lei nel filmato compariva anche Hanzo, ma mentre per lui bisognerà attendere un altro po’, la Regina dei Draghi è già giocabile da questo mercoledì e quindi ho potuto farci un bel giro […] The post Alexstrasza – La Regina dei Draghi ruggisce nel Nexus di Heroes of the Storm appeared first on ...

Alle 21 saremo in diretta con Heroes of the Storm : Nuova diretta di Eurogamer.it e in particolare una serata pensata per i fan dei MOBA con un appuntamento dedicato a Heroes of the Storm, il titolo che racchiude alcune delle icone più conosciute del mondo Blizzard.Nel corso della livestream daremo ovviamente un'occhiata a tutte le novità più recenti del titolo.Appuntamento Alle 21:00 in compagnia dei nostri Gabriele Carollo e Andrea Forlani. Per seguirci vi basterà dirigervi sul nostro canale ...

Blizzard : sconti per il Black Friday sugli acquisti digitali per Overwatch - World of Warcraft e Heroes of the Storm : Nel caldissimo periodo del Black Friday vi stiamo riportando tutte le migliori offerte e promozioni nel nostro ampio articolo principale, ora è Blizzard a comunicare interessanti sconti sui suoi titoli.Infatti, la compagnia ha confermato sconti per il Black Friday sugli acquisti digitali per Overwatch, World of Warcraft e Heroes of the Storm che saranno validi da oggi fino al 27 novembre. Overwatch Read more…

Alle 17 : 40 saremo in diretta con Heroes of the Storm : Anche oggi torna il classico appuntamento con le dirette di Eurogamer.it! Questa volta sotto i riflettori ci sarà il titolo di Blizzard Entertainment, Heroes of the Storm.A partire dAlle ore 17:40 potrete seguire la nostra diretta dedicata a Heroes of the Storm, con il nuovo eroe Alexstrasza e una panoramica del personaggio, il tutto in compagnia di Legolastef90.Come sempre, potete seguire la diretta dal nostro canale ufficiale Twitch, o sulla ...

Alexstrasza – La Regina dei Draghi ruggisce nel Nexus di Heroes of the Storm : È stato con il video Draghi nel Nexus che Alexstrasza è stata annunciata come eroe giocabile di Heroes of the Storm. Assieme a lei nel filmato compariva anche Hanzo, ma mentre per lui bisognerà attendere un altro po’, la Regina dei Draghi è già giocabile da questo mercoledì e quindi ho potuto farci un bel giro […] The post Alexstrasza – La Regina dei Draghi ruggisce nel Nexus di Heroes of the Storm appeared first on ...

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel I e II arrivano per PS4 - più un nuovo capitolo del brand : Falcom ha annunciato l'arrivo per PS4 di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I e II, e mentre i due capitoli della saga verranno lanciati per la console Sony un nuovo capitolo della saga è stato annunciato, sempre per PS4, comunica Gematsu.Tutti e tre i titoli sono previsti per l'uscita nel settembre 2018, al momento solo in Giappone.La compagnia ha inoltre dichiarato che lavorerà alla promozione di Ys VIII: Lacrimosa of Dana.Read ...

Blizzcon 2017 : tutte le novità in arrivo su Overwatch - Starcraft - Hearthstone - Heroes of the Storm e World of Warcraft : Come ogni anno Blizzard ha sfruttato il palco del Blizzcon, la convention che organizza per incontrare i propri fan, per presentare le prossime novità in arrivo sui giochi, iniziando dalla cerimonia d’apertura per poi andare nello specifico in appositi panel. Il Blizzcon è anche l’evento che ospita le fasi finali delle principali competizioni legate ai titoli di Blizzard: il mondiali per nazioni di Overwatch, ...

Junkrat – Su Heroes of the Storm il caos ora ha un nome! : Il parco di Heroes of the Storm si arricchisce di una nuova presenza: Junkrat! Di cosa sarà capace questo eroe proveniente dall’universo di Overwatch? Vediamolo insieme. Junkrat è un assassino a distanza che basa la sua strategia di attacco sulle esplosioni. I suoi attacchi base e ben due delle sue abilità si basano su deflagrazioni e […] The post Junkrat – Su Heroes of the Storm il caos ora ha un nome! appeared first on ...