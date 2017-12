Heather | malata di cancro | sposa il suo Dave poche ore prime di morire

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Prima di, voleva realizzare il suo sogno: diventare la moglie del suo. Ce l’ha fatta, e nemmeno 24 ore dopo se ne è andata.Rebeccah Mosher, una donna di 31 anni, di Hartford, Connecticut, era stata colpita da un carcinoma mammario triplo negativo, che in molti casi è il più aggressivo dei tumori al seno. E, per le sue caratteristiche, è anche l’unico per cui non esistono ancora terapie farmacologiche mirate. La malattia, però, non era riuscita a impedirle di seguire le sue passioni: aveva continuato più a lungo possibile a lavorare come psicologa nella scuola elementare di Stafford Springs. E, anche, ad amare la musica e il divertimento: le piaceva ballare e cantare, partecipare alle feste in maschera, dedicare tempo e affetto agli amici. Ma il suo amore più grande era, l’uomo che voleva avere al suo fianco per sempre. Si prendeva cura delle due figlie ...