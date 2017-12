: RT @NotizieIN: Guerre, Unicef: più bimbi sotto attacco - BernyZb : RT @NotizieIN: Guerre, Unicef: più bimbi sotto attacco - NotizieIN : Guerre, Unicef: più bimbi sotto attacco - tixxxtweety : Ci vorrebbero, in generale, al mondo, più SMM come quello di @UNICEF_Italia : come se non bastasse fronteggiare ogn… - PlumajeEl : RT @corsetti_Matteo: @danielecina @Pontifex_it @UNICEF_Italia C'è da dire che di tutti i migranti che arrivano solo il 5% scappano realment… -

"Nei conflitti di tutto il mondo,i bambini sono diventati bersagli di prima linea, usati come scudi umani, uccisi, mutilati e reclutati per combattere. Lo stupro, il matrimonio forzato, il rapimento e la riduzione in schiavitù sono diventati tattiche normali nei conflitti in Iraq, Siria, Yemen, Nigeria, Sud Sudan e Myanmar". Lo denuncia l'. Quest'anno i bambini che vivono in zone di conflitto hanno subito un numero impressionante di attacchi,mentre le parti in conflitto hanno palesemente ignorato le leggi internazionali.(Di giovedì 28 dicembre 2017)