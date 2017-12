Grey’s Anatomy 14 riparte negli USA il 18 gennaio | tra le conseguenze dell’attacco hacker

Grey’s Anatomy regina del 2017 di ABC - male gli ascolti di How to Get Away with Murder : a rischio il rinnovo? : È tempo di bilanci di fine anno, anche in casa ABC: il noto network americano ha reso nota la sua classifica degli ascolti autunnali dei suoi show, che vede Grey's Anatomy regina incontrastata con tuttavia qualche brutta sorpresa per casa Shondaland. Con un rating di 2,0 e un leggero calo di audience, pari a solo lo 0,5%, la quattordicesima stagione della serie appare in forma smagliante: sarà il ritorno della storica autrice Krista Vernoff ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 14 - data d’inizio e spoiler nuovi episodi 2018 : cosa accadrà ai nostri medici? : Anticipazioni e spoiler sui nuovi episodi di Grey’s Anatomy 14: quando riprenderà in America la quattordicesima stagione della serie tv ideata da Shonda Rhimes? Di seguito trovate la data di inizio ufficiale e gli ultimi rumors sul medical drama più seguito e amato nel mondo. Cresce l’attesa per il ritorno di Grey’s Anatomy 14 con gli episodi della seconda parte di stagione Dopo le abbuffate della Vigilia e di Natale, adesso ...

Grey’s Anatomy : un canale dedicato all’amatissimo medical drama : Cosa c’è in tv durante le feste natalizie? Nulla? Beh non è proprio così. Per tutti i fan di Grey’s Anatomy, infatti, da oggi, 24 dicembre 2017, al 16 gennaio 2018 su Fox ci sarà un canale dedicato all’amatissimo medical drama. Meredith Grey e colleghi, ovvero tutti i personaggi creati da Shonda Rhimes saranno su Fox Life Grey’s Anatomy sul canale Sky 115. Grey’s Anatomy e il canale su Fox: le vecchie puntate I ...

Tutto «Grey’s Anatomy» in un canale tv : i momenti indimenticabili della serie : È il regalo di Natale perfetto per i fan di Grey’s Anatomy. Il 24 dicembre FoxLife+1 (Sky, 115) diventa Fox Life Grey’s Anatomy, un canale dedicato alla serie, che manderà in onda tutte le prime 11 stagioni, per un totale di 244 episodi, fino al 16 gennaio. Dopo il finale invernale della 14esima stagione, trasmesso il 18 dicembre, il pubblico potrà aspettare i nuovi episodi riguardando l’intero medical drama. LEGGI ANCHEGrey's ...

Grey’s Anatomy 14 su La7 nel 2018 riparte dalle new entry Megan e Carina dopo il finale della tredicesima stagione : dopo il finale letteralmente esplosivo della tredicesima stagione, per la messa in onda di Grey's Anatomy 14 su La7 bisognerà attendere l'autunno del 2018, quando i nuovi episodi attualmente in esclusiva su FoxLife (canale 114 di Sky) saranno trasmessi per la prima volta in chiaro. Grey's Anatomy 14 riparte da due addii già anticipati nell'ultimo episodio della tredicesima stagione: la specializzanda Stephanie Edwards, dopo aver salvato una ...

Grey’s Anatomy 14 : per fortuna arrivano gli hacker : *** ATTENZIONE SPOILER *** In una quattordicesima stagione piuttosto sottotono, senza grandi colpi di scena e drammi, la prima dose di adrenalina al Sloan Grey Memorial arriva via Internet. Nel finale pre-natalizio di Grey’s Anatomy, Out Of Nowhere, in onda su Fox Life il 18 dicembre, l’ospedale viene preso di mira da un gruppo di hacker. LEGGI ANCHEGrey's Anatomy 14, il triangolo sì Dal nulla, come dice il titolo, i monitor dei ...

Finale di metà stagione di Grey’s Anatomy 14 su FoxLife il 18 dicembre - un cliffhanger shock : anticipazioni e recensione : Lunedì 18 dicembre FoxLife trasmette il Finale di metà stagione di Grey's Anatomy 14, che negli Stati Uniti ha chiuso la prima parte di stagione lo scorso novembre. L'episodio rappresenta uno dei pochi casi in cui si è provato a vestire Grey's Anatomy con uno stile action: l'ospedale subisce un attacco hacker che manda in tilt l'intera struttura con tanto di richiesta di riscatto milionario in bitcoin. Un caso limite che richiede l'intervento ...

Un episodio dedicato ad Alex in Grey’s Anatomy 14 con Ellen Pompeo alla regia : si cerca un giovane Karev : Ellen Pompeo torna dietro la macchina da presa per un episodio dedicato ad Alex in Grey's Anatomy 14: una notizia doppia quella che arriva da TvLine, che conferma la nuova incursione in regia dell'attrice e contemporaneamente il fatto che ci sarà un episodio Alex-centrico nella seconda metà della quattordicesima stagione attualmente in corso sia negli Stati Uniti che in Italia. Si tratta del secondo diretto dall'attrice protagonista della ...

Meredith innamorata di una donna in Grey’s Anatomy 14? I dubbi sollevati da un misterioso casting : Dopo che Nathan Riggs si è ufficialmente sistemato a Malibu con Megan Hunt e suo figlio, Grey's Anatomy 14 non si è più concentrato sulle vicende amorose della sua protagonista, Meredith Grey: certo, le ha fatto vincere un prestigioso Harper Avery, ma non le ha ancora presentato quello che davvero potrebbe essere l'uomo della sua vita dopo la morte di Derek. E se si trattasse invece di una donna? Poco tempo fa, un'indiscrezione pubblicata sul ...

Nuovi episodi di Grey’s Anatomy 14 - prime anticipazioni su Jo - il marito Paul e il tema della violenza sulle donne : Attualmente ferma per la tradizionale pausa della programmazione invernale, Grey's Anatomy 14 riprenderà a gennaio negli Stati Uniti con la seconda parte di stagione esattamente dal punto in cui si è interrotto il finale dello scorso novembre, ovvero dall'incontro a sorpresa tra Jo e il marito Paul. Il primo episodio del 2018 di Grey's Anatomy 14, in onda su ABC il 18 gennaio, vedrà la trama ripartire dal dramma della Wilson, ritrovatasi di ...

Ultimi episodi di Grey’s Anatomy 13 su La7 - anticipazioni finale di stagione del 18 dicembre con addii al cast : La programmazione di Grey's Anatomy 13 su La7 giunge al finale di stagione lunedì 18 dicembre, con gli Ultimi due episodi di questo capitolo del medical drama. Una stagione controversa, dalla trama orizzontale quasi assente con enormi lacune in termini di continuità, Grey's Anatomy 13 si conclude all'insegna di un addio al cast da parte di una delle attrici diventate personaggi regolari dalla decima stagione. A lasciare Grey's Anatomy è ...

L’emozionante 300° episodio di Grey’s Anatomy su FoxLife l’11 novembre : anticipazioni - promo e recensione : La programmazione di FoxLife è giunta alla messa in onda del 300° episodio di Grey's Anatomy: settimo della quattordicesima stagione del medical drama, quello sceneggiato da Krista Vernoff e diretto da Debbie Allen rappresenta una pietra miliare nella storia della serie, non solo per il traguardo a cifra tonda che conferma il successo di pubblico di questa produzione di ABC ormai più che decennale ma anche per la sorpresa che la trama riserva ...

Jerrika Hinton ha lasciato Grey’s Anatomy per Here and Now : trama e trailer della serie HBO in arrivo nel 2018 : Jerrika Hinton ha lasciato Grey's Anatomy qualche mese fa, ma non è rimasta certo lontana dai riflettori: l'attrice ha abbandonato il medical drama al termine della tredicesima stagione proprio per potersi dedicare a nuovi progetti, tra cui la serie HBO dal titolo Here and Now. L'ex Stephanie Edwards di Grey's Anatomy è nel cast della serie creata da Alan Ball, lo showrunner di Six Feet Under e True Blood. Dramma a carattere familiare, ...

Crossover tra Grey’s Anatomy 14 e lo spinoff sui pompieri : anticipazioni su personaggi e programmazione : Nonostante non abbia ancora un titolo definitivo, lo spinoff che nascerà da Grey's Anatomy 14 è già realtà: l'attore Jason George, protagonista della serie che sta per nascere da una costola del medical drama, ne ha parlato per la prima volta ad Entertainment Weekly, fornendo al pubblico un primo sguardo sulla nuova produzione Shondaland. Il ciak del primo episodio, che sarà inserito nella linea narrativa di Grey's Anatomy 14, è già stato ...