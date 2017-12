Greggio vicino a massimi da metà 2015 su dati scorte e import Cina

Riparte la corsa del Greggio con la domanda che cresce. E l'Opec è vicino a un'intesa : La riluttanza di alcuni Paesi a trovare un'intesa per tagliare la produzione , in particolare l'Arabia Saudita che ha poi pagato un prezzo non indifferente in termini di ricadute per la sua economia ...

Riparte la corsa del Greggio con la domanda che cresce. E l’Opec è vicino a un’intesa : Quando mancano circa 48 ore al vertice di Vienna dove saranno stabilite le quote di «output» di petrolio destinate al mercato per tutto il 2018, il cartello dei Paesi esportatori (Opec) sembra aver incassato l’accordo con Russia e altri Paesi per estendere il taglio del 2% della produzione complessiva oltre marzo dell’anno prossimo. Questo vuol dir...