Governo decide elezioni il 4 marzo

Governo decide le elezioni il 4 marzo : 19.09 Il Consiglio dei ministri ha approvato il dectreto di indizione della data delle elezioni il 4 marzo a seguito dello scioglimento delle Camere. Il presidente del Consiglio Gentiloni porterà ora il decreto al Quirinale per la controfirma del presidente della Repubblica, Mattarella.

Plastica - il Governo decide : addio a cotton fioc e cosmetici non biodegradabili : Bastoncini per pulire le orecchie, bottiglie, copertoni, imballaggi e sacchetti: la Plastica ci circonda e regna nei mari e nei laghi. Un gravoso problema che, a causa delle abitudini scorrette di ...

Lazio - il Governo decide fine commissariamento Sanità : “Gestione ordinaria dal 2019” : Lazio, il Governo decide fine commissariamento Sanità: "Gestione ordinaria dal 2019" The post Lazio, il Governo decide fine commissariamento Sanità: “Gestione ordinaria dal 2019” appeared first on PinkRoma.

Governo - Padoan amareggiato : 'Decide Palazzo Chigi due' (Boschi) : Le domande pressanti dei banchieri al titolare dell'economia riguardano la scomparsa e successiva ricomparsa nella legge di bilancio ma con depotenziamento di alcune misure relative all'accelerazione ...

Renzi : "Decide Governo fiducia su Ius soli - Pd pronto a votarla" : La legge sullo Ius soli è "una proposta del Pd" e se il governo deciderà di mettere la fiducia il partito la voterà convintamente. Lo ha detto Matteo Renzi. Lo Ius soli, ha quindi spiegato il ...

Catalogna - Governo Madrid riunito per decidere su articolo 155 - : Al via il Consiglio dei ministri straordinario per dare il via libera al commissariamento della regione. Il pacchetto di misure dovrà poi passare al Senato. Secondo la stampa spagnola, si potrebbe ...

Spagna - Governo decide su caso Catalogna : 11.06 Il governo spagnolo è riunito a Madrid per decidere i passi da intraprendere per sospendere l'autonomia della Catalogna, dopo il controverso referendum sull'indipendenza. Il primo ministro Mariano Rajoy dovrà condurre colloqui sull'attivazione dell'articolo 155della Costituzione spagnola, che consente al governo centrale di commissariare una regione se non adempie ai suoi obblighi verso lo Stato. Il pacchetto di misure dovrà poi essere ...

Renzi : nessuna intrusione su Bankitalia - decide il Governo : Roma, 17 ott. (askanews) - La mozione del Pd su Bankitalia non è una "intrusione di campo", tocca al governo decidere sul futuro della banca centrale, ma bisogna mettere agli atti che la crisi delle ...