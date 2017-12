GOODBYE 2017 | Super offerte di fine anno su GearBest

Sam Smith a X Factor 2017 apre il 2° Live Show tra Too Good at GOODBYEs e Stay With Me : Sam Smith a X Factor 2017 alla vigilia del nuovo album, The Thrill Of It All, atteso per il 3 novembre con Universal Music. I Live Show di X Factor Italia accolgono in studio, ogni settimana, ospiti italiani ed internazionali, a Milano per presentare i rispettivi nuovi progetti discografici. Gli ospiti internazionali del secondo Live Show, atteso in diretta su Sky Uno per giovedì 2 novembre, sono Dua Lipa e Sam Smith. La prima presenta il ...