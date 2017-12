Globe Soccer Awards 2017 | tutti i premi consegnati | domina il Real Madrid

Globe Soccer Awards 2017 - la cerimonia in diretta su Sky : Si terrà stasera alle 18.30 l’ottava edizione del Globe Soccer Awards, il premio istituito nel 2010 on lo scopo di riconoscere l’importanza non soltanto dei giocatori e degli allenatori all’interno del calcio, ma anche di chi agisce dietro le quinte. Tra i premiati ci sono infatti ogni anno anche dirigenti e operatori di mercato. Tra […] L'articolo Globe Soccer Awards 2017, la cerimonia in diretta su Sky è stato ...