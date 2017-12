Ginnastica ritmica | Calendario 2018 | tutte le date e gli eventi da non perdere Il

Ginnastica ritmica : Fabriano è campione d'Italia : ... mettendo in file dietro di loro, Armonia Chieti con la campionessa del Mondo la russa Averina con punti 96950, Motto Viareggio con la quarta ginnasta al Mondo la bielorussa Halkina con punti 93350 e ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2017 – Fabriano Campionessa d’Italia! Baldassarri e compagne vincono il primo scudetto - Udinese e Armonia si arrendono : Fabriano è Campione d’Italia! Le marchigiane hanno vinto lo scudetto della Ginnastica Ritmica per la prima volta nella loro storia: il trionfo è arrivato nel miglior modo possibile, imponendosi nell’ultima tappa della Serie A1 2017 svoltasi oggi a Padova. Milena Baldassarri (17.050 al nastro e 18.750 alla palla per il fenomeno azzurro), Sofia Raffaeli (15.900 al cerchio), Serena Ottaviani (13.950 al corpo libero) e Talisa Torretti ...

Ginnastica ritmica - Greta Riccardi investita da un camion : 15enne gravissima in ospedale - stava andando a scuola. Gareggia in Serie A : Greta Riccardi è stata investita da un camion lungo il fiume Ticino: la quindicenne pavese si stava recando a scuola (frequenta il secondo anno al Liceo Scientifico Copernico di Pavia). La ragazzina, protagonista in queste settimane nella Serie A2 di Ginnastica ritmica con il body della Rhythmic School, stava portando a mano la sua bici per attraversare la strada sulle strisce quando purtroppo l’articolato l’ha colpita. Il conducente ...

Ginnastica ritmica - Serie A1 2017 – L’Udinese vince la terza tappa - Agiurgiuculese e Ashram super. Lotta scudetto con Fabriano : La Udinese ha vinto la terza tappa della Serie A1 2017 di Ginnastica ritmica che si è disputata a Prato. Prestazione di assoluto livello da parte di Alexandra Agiurgiuculese e compagne che hanno confezionato 97.100: grazie a questo successo l’Udinese si porta a soli due punti dalla capolista Fabriano ed è in piena Lotta per lo scudetto! A fare la differenza è stato ovviamente il fenomeno azzurro (18.850 alla palla) supportata ...

Ginnastica ritmica - si ritira Margarita Mamun! La Campionessa Olimpica di Rio 2016 saluta tutti : Margarita Mamun ha comunicatao il suo ritiro dall’attività agonistica! Un annuncio a sorpresa, arrivato dalla sua allenatrice Irina Viner alla Tass. La Campionessa Olimpica di Rio 2016 ha soltanto 22 anni, lo scorso anno stupì tutti conquistando la medaglia d’oro nel concorso generale ma all’improvviso ha deciso di dire basta, probabilmente consapevole che le gemelle Dina e Arina Averina sono inarrivabili. Queste le parole ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2017 – Fabriano vince la seconda tappa e vola in testa! Baldassarri e Agiurgiuculese in luce - Armonia quarta e Desio abdica : Fabriano ha vinto la seconda tappa della Serie A1 2017 di Ginnastica ritmica, trionfando in casa con un perentorio 95.300. Il sodalizio marchigiano si porta così in testa alla classifica del massimo campionato italiano dei piccoli attrezzi, trascinato dalla fantastica Milena Baldassarri (16.550 col cerchio e 18.600 con le clavette) affiancata da Serena Ottaviani, Talisa Torretti e Sofia Raffaeli. Quarto posto per l’Armonia D’Abruzzo ...

Ginnastica ritmica - Marina Piazza lascia la Direzione Tecnica. Subentra Emanuela Maccarani - coach delle Farfalle : Piccola rivoluzione per quanto riguarda l’Italia della Ginnastica ritmica. Il Consiglio Direttivo Federale ha infatti preso atto della volontà di Marina Piazza di lasciare la Direzione Tecnica Nazionale del settore dei piccoli attrezzi. Dal 1° gennaio 2018 subentrerà così Emanuela Maccarani, allenatrice delle nostre Farfalle, ma il coach manterrà al contempo la responsabilità delle Squadre Nazionali e continuerà dunque a guidare Alessia ...

VIDEO – Ginnastica - inaugurata la U Arena a Parigi : 20mila posti per le Olimpiadi 2024! Qui le gare di artistica e ritmica : Sarà la U Arena ad ospitare la Ginnastica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuovo impianto è stato inaugurato nel weekend durante l’ultima tappa del tour mondiale dei Rolling Stones. La struttura si trova a Nanterre, nel distretto finanziario della capitale francese ed è pensato per ospitare qualsiasi tipologia di evento. Doveva entrare in funzione già nel 2014 ma ci sono stati dei ritardi sulla consegna della U Arena che sarà la casa ...

Veronica Bertolini/ La campionessa italiana di Ginnastica ritmica ospite di Fabio Fazio (Che tempo che fa) : Veronica Bertolini a Che tempo che fa: la campionessa italiana di ginnastica ritmica ospite di Fabio Fazio. Le ultime notizie sull'atleta e gli aggiornamenti sul suo futuro(Pubblicato il Sun, 15 Oct 2017 06:42:00 GMT)