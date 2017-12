Gigante femminile di Lienz | prima manche LIVE! Lista di partenza e azzurre in gara

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo il Gigante di Courchevel. Mikaela Shiffrin allunga ancora! : Il gigante di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2017-2018, è stato vinto da Mikaela Shiffrin. L’americana ha messo il suo terzo sigillo stagionale, il primo in questa specialità: è sempre più la dominatrice del Circo Bianco al femminile. La campionessa statunitense, infatti, complice il 14° posto della sua principale rivale, Viktoria Rebensburg, ha portato il suo vantaggio a quasi 200 punti, 191 per la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 17 dicembre : Hirscher in testa al Gigante - ora il SuperG femminile. Poi biathlon e fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di domenica 17 dicembre. È una giornata da vivere tutta d’un fiato, con tantissimi avvenimenti in programma. Si partirà con lo sci alpino maschile, che rimane in Italia ma si sposta in Alta Badia, dove si disputerà un gigante. Le donne, invece, saranno di nuovo in scena a Val d’Isere con un altro SuperG, dopo quello di ieri che ha visto il ritorno sul podio di Sofia ...

Sci alpino - Gigante femminile Killington 2017 – Manuela Moelgg : “Ci ho preso gusto - spero arrivi la vittoria”. Federica Brignone : “Ho reagito bene - dovrà gestirmi” : Manuela Moelgg ha conquistato un eccellente terzo posto nel Gigante di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurra ha strabiliato salendo sul podio per la seconda volta in stagione dopo la terza piazza strappata a Soelden. Queste le dichiarazioni che la 34enne ha rilasciato alla Fisi al termine della gara: “Ci sto prendendo gusto! L’ultimo pezzo di ogni manche era difficile e ho perduto ...

Sci alpino - Gigante femminile Killington 2017 – Bentornata Federica Brignone! Manuela Moelgg eterna stella - Sofia Goggia da rivedere : Manuela Moelgg sta attraversando un momento di forma letteralmente sbalorditivo, è indubbiamente la migliore azzurra in questo avvio di stagione e i risultati parlano per lei: due giganti disputati, due volte sul podio, sempre sul terzo gradino. A Soelden e a Killington l’azzurra ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento e la sua caparbietà: è grintosa, ci mette il cuore, scia molto bene e sbaglia davvero poco. Per il momento ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo il Gigante di Killington. Mikaela Shiffrin rimane al comando davanti a Viktoria Rebensburg : Il gigante di Killington ha premiato Viktoria Rebensburg. La tedesca si è dimostrata la più veloce in entrambe le manche, suggellando uno strepitoso inizio di stagione in Coppa del Mondo, avendo già vinto nella prima prova tra le porte larghe a Sölden. Rebensburg ha preceduto sul podio Mikaela Shiffrin e soprattutto Manuela Moelgg, terza come nella prima gara stagionale. L’americana rimane in ogni caso in testa alla Classifica generale, ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2017 in DIRETTA : Rebensburg ancora padrona! MOELGG TERZA! Brignone è sesta - più indietro le altre azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. La stagione invernale entra nel vivo e sulle nevi statunitensi si inizia a fare tremendamente sul serio: dopo la prova di apertura di Soelden si torna a gareggiare nella disciplina e si preannuncia una gara decisamente spettacolare e intensa. L’Italia si affiderà a Sofia Goggia, Federica Brignone che ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2017 in DIRETTA : l’Italia punta su Goggia - Brignone e Bassino. Tutte contro Shiffrin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. La stagione invernale entra nel vivo e sulle nevi statunitensi si inizia a fare tremendamente sul serio: dopo la prova di apertura di Soelden si torna a gareggiare nella disciplina e si preannuncia una gara decisamente spettacolare e intensa. L’Italia si affiderà a Sofia Goggia, Federica Brignone che ...

Sci alpino - Gigante femminile Killington 2017 : la startlist e i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming : Secondo Gigante femminile della Coppa del Mondo 2017-2018. A Killington, negli Stati Uniti, tornano le specialiste delle porte larghe. Si riparte dalla gara di Sölden, vinta dalla tedesca Viktoria Rebensburg, davanti alla specialista Tessa Worley e all’azzurra Manuela Moelgg. La gara si preannuncia come sempre equilibrata: Mikaela Shiffrin vuole tornare sul podio ma soprattutto in casa Italia Sofia Goggia e Marta Bassino cercano il ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 novembre : Italia aggrappata a Fischnaller nello slittino - prende il via la combinata nordica da Ruka - torna lo sci alpino con il Gigante femminile a Killington. Che giornata! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 25 novembre 2017. Si preannuncia una giornata intensissima tra neve e ghiaccio: tutte le discipline scendono in campo. Si incomincia già in mattinata con la combinata nordica da Ruka, poi l’imperdibile slittino da Wintenberg con l’Italia che si aggrappa a Dominik Fischnaller e al doppio. A pranzo lo sci di fondo, poi nel pomeriggio tocca allo sci alpino in ...

Sci alpino - Gigante femminile Killington 2017 : programma - orari e tv. Come vederlo in Diretta Streaming : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2017-18 entra nel vivo. Domani, sabato 25 novembre, a Killington, negli USA, è in programma il secondo Gigante della stagione. Dopo la consueta apertura stagionale di Soelden, in Austria, tocca nuovamente alle gigantiste scendere in pista. L’Italia ha un feeling particolare con le piste statunitensi, visto che ad Aspen, nell’ultima gara della scorsa stagione, Federica Brignone, Sofia Goggia ...

Gigante femminile Nor-Am a Copper - quarta Goggia e Bassino quinta : In attesa delle gare di Coppa del mondo, alcuni componenti delle squadre maschile e femminile si sono cimentati sulla pista di Copper, in Colorado, in alcune prove valevoli per il circuito Nor-Am. Il ...

Sci alpino - Gigante femminile Sölden 2017 : le parole delle azzurre. Manuela Moelgg : “Mi godo questo podio” : Si è appena conclusa la prima tappa di Coppa del Mondo 2017 e nel Gigante Femminile di Sölden l’Italia ha già conquistato il primo podio, arrivato grazie al terzo posto di Manuela Moelgg. Queste le dichiarazioni delle sciatrici azzurre rilasciate alla Fisi. Manuela Moelgg: “Sono molto contenta della mia gara. Dopo la prima manche ero prima e speravo di vincere ma non è ce l’ho fatta purtoppo. Siamo all’inizio e abbiamo ...

Sci alpino - Gigante femminile Sölden 2017 : le pagelle delle protagoniste. Manuela Moelgg da 8 - peccato per Goggia e Bassino : Prima gara di Coppa del Mondo 2017-18 e primo podio per l’Italia: lo conquista Manuela Moelgg nel Gigante Femminile di Sölden, al termine di una gara che l’aveva vista addirittura in testa al termine della prima manche. La vittoria è andata alla tedesca Viktoria Rebensburg, seconda la francese Tessa Worley. Fuori dal podio Mikaela Shiffrin, out nella prima manche Sofia Goggia e Marta Bassino. Di seguito le pagelle delle protagoniste ...

CdM femminile - Moelgg terza nel Gigante di Soelden : Viktoria Rebensburg ha vinto il gigante femminile sulle nevi di Soelden, appuntamento d'apertura della Coppa del Mondo di sci alpino. La tedesca, terza dopo la prima manche, si è imposta col tempo di 1'55''20 davanti alla francese Tessa Worley, +0''14, terza l'azzurra Manuela Moelgg, +0''53 al dodicesimo podio ...