Liberia : è George Weah il nuovo presidente : Dai campi di calcio al successo in politica, George Weah è il nuovo presidente della Liberia . Dal balcone della sede del suo partito a Monrovia,

George Weah è il nuovo presidente della Liberia! : George Weah ce l’ha fatta! Quando lo scrutinio è al 98,1% del totale, il vantaggio dell’ex calciatore del Milan è incolmabile: sarà lui il nuovo presidente della Liberia! Il vincitore del Pallone d’Oro 1995 infatti si attesta al momento al 61,5% delle preferenze contro il 38,5% del suo avversario, il vice presidente uscente Joseph Boakai. Già al primo turno Weah era in testa con il 38,4% dei voti, mentre Boakai ovviamente era ...

Liberia - l’ex campione del Milan George Weah è il nuovo presidente : vince il ballottaggio con il 61 - 5% dei voti : L’ex calciatore George Weah ha vinto le elezioni presidenziali in Liberia. Nello spoglio dei voti del ballottaggio, l’ex campione del Milan ha ottenuto il 61,5% dei voti, battendo così il rivale Joseph Boakai, attuale vicepresidente. Il primo turno delle presidenziali si era tenuto lo scorso 10 ottobre. Per il ballottaggio, invece, si è votato martedì 26 dicembre. Al primo turno il 51enne Weah era arrivato in testa ottenendo il 38,4% dei ...