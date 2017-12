George Weah è il nuovo presidente della Liberia!

: RT @comilara: Congratulazioni al nostro George!!! @acmilan @forza_italia - a_bello23 : RT @comilara: Congratulazioni al nostro George!!! @acmilan @forza_italia - roberta_23284 : RT @sole24ore: George #Weah sarà il nuovo presidente della #Liberia -

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2017)ce l’ha fatta! Quando lo scrutinio è al 98,1% del totale, il vantaggio dell’ex calciatore del Milan è incolmabile: sarà lui ilIl vincitore del Pallone d’Oro 1995 infatti si attesta al momento al 61,5% delle preferenze contro il 38,5% del suo avversario, il viceuscente Joseph Boakai. Già al primo turnoera in testa con il 38,4% dei voti, mentre Boakai ovviamente era secondo, con quasi 10 punti percentuali in meno. Ora è giunta praticamente la certificazionevittoria ottenuta nel ballottaggio di due giorni or sono, mentre il passaggio di consegne tra vecchio eavverrà lunedì 22 gennaio 2018.vince al terzo tentativo: si era già candidato nel 2005 in qualità die nel 2011 come vice di Winston Tubman, ma in entrambi i casi uscì sconfitto dalla contesa contro il ticket che ...