: RT @andreamarchesi9: Nel discorso di #Gentiloni il fatto che si veda tantissimo la bandiera dell'#UE fa sorridele il mio piccolo cuore #Eur… - EuropaFederale : RT @andreamarchesi9: Nel discorso di #Gentiloni il fatto che si veda tantissimo la bandiera dell'#UE fa sorridele il mio piccolo cuore #Eur… - ltprob95 : RT @guidogentili1: Il buon lavoro di #Gentiloni e l'imprevedibile nuova legislatura. Mio editoriale oggi su @sole24ore - NotizieIN : Gentiloni: mio bis? Mi auguro vinca Pd - lucasalvioli : RT @guidogentili1: Il buon lavoro di #Gentiloni e l'imprevedibile nuova legislatura. Mio editoriale oggi su @sole24ore -

Undopo le elezioni, larghe intese con me ancora premier? "Qualsiasi cosa dica in risposta a questa domanda credo che sarebbe usata contro di me". Così il premier. "Governerò fino alle elezioni, dove miche la mia parte politica prevalga per poi avere un esecutivo con determinate caratteristiche", ha detto. "Oltre a svolgere il mio ruolo fondamentale che sarà quello di Presidente del Consiglio (...) darò un contributo alla campagna elettorale del mio partito che è il Pd", ha spiegato.(Di giovedì 28 dicembre 2017)