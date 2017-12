: RT @claudiocerasa: La parola chiave della (bella) conferenza di fine anno di Paolo Gentiloni è una: Orgoglio. Non solo orgoglio della legis… - zapppa83 : RT @claudiocerasa: La parola chiave della (bella) conferenza di fine anno di Paolo Gentiloni è una: Orgoglio. Non solo orgoglio della legis… - ValeryMell1 : RT @claudiocerasa: La parola chiave della (bella) conferenza di fine anno di Paolo Gentiloni è una: Orgoglio. Non solo orgoglio della legis… - Taddeibr : Finisce la legislatura, bilancio del premier Paolo Gentiloni e poi si chiude - DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA -... - ripofnail : RT @democratica_web: #Gentiloni: "Abbiamo evitato interruzioni brusche di #legislatura in un momento delicato per nostro Paese. Grave e dev… - Taddeibr : Finisce la legislatura, bilancio del premier Paolo Gentiloni e poi si chiude - DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA - Cr… -

"E' stata una(...), ora non si devono dilapidare questi sforzi", ha proseguito il premier. "Alla prossimal'impegno di proseguire in questa crescita economica, siamo all'inizio di questo percorso e c'è molta strada da fare", ha aggiunto. "Il mio governo era nato in circostanze molto difficili, con la sconfitta del Referendum e le dimissioni di Renzi, ma non abbiamo tirato a campare. Abbiamo fatto pochi annunci ma non abbiamo preso poche decisioni".(Di giovedì 28 dicembre 2017)