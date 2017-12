Gentiloni fa il bilancio alla conferenza di fine legislatura : «Non abbiamo tirato a campare» La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Gentiloni fa il bilancio alla conferenza di fine legislatura : «Non abbiamo tirato a campare» La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Gentiloni fa il bilancio alla conferenza di fine legislatura : «Non abbiamo tirato a campare» La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Governo - Gentiloni fa il bilancio alla conferenza di fine legislatura La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Gentiloni fa il bilancio alla conferenza di fine legislatura La diretta : 'Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura'. Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza di fine anno, che sarà ...

Governo - Gentiloni fa il bilancio alla conferenza di fine legislatura La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Dalla crescita alle banche - il bilancio di Gentiloni di un anno di governo : Il Presidente del Consiglio interviene alla Camera per la tradizionale conferenza stampa di fine anno. È l’occasione per fare un bilancio del suo mandato, a poco più di una anno dal suo insediamento...

CONFERENZA STAMPA Gentiloni/ Diretta streaming video - bilancio fine anno del Governo verso le Elezioni 2018 : CONFERENZA STAMPA Paolo GENTILONI: Diretta streaming video, il bilancio di fine anno del Presidente del Consiglio. Elezioni 2018, "traghettamento" e scelte di Mattarella, Camere sciolte?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 01:17:00 GMT)

Manovra - ok definitivo del Senato alla legge di bilancio. Gentiloni : “Una spinta per la crescita - l’Italia merita fiducia” : Via libera definitivo del Senato alla legge di bilancio con 140 voti favorevoli e 94 contrari. Con l’ok finale di Palazzo Madama, dopo il precedente voto di fiducia, il provvedimento è legge. Nel voto di fiducia i sì erano stati 140, 97 i no. Gli assi portanti della Manovra, secondo il governo, sono la lotta alla povertà, l’occupazione per i giovani, l’accordo sulle pensioni, il rinnovo del contratto per gli statali con l’accordo raggiunto ...

Gentiloni : varo legge di Bilancio è spinta alla crescita : Roma, 23 dic. (askanews) 'Il #Senato ha varato la legge di Bilancio. Con risorse limitate, una spinta alla crescita. Il contratto degli statali firmato stanotte era atteso da un decennio. L'Italia ...

Gentiloni : varo legge di Bilancio è spinta alla crescita : Roma, 23 dic. (askanews) - "Il #Senato ha varato la legge di Bilancio. Con risorse limitate, una spinta alla crescita. Il contratto degli statali firmato stanotte era atteso da un decennio. L'Italia ...

Gentiloni : l.bilancio non sia nuvola segnali - puntare a priorità : Roma, 11 dic. (askanews) - "Cerchiamo di concentrare le nostre forze e le nostre risorse in questi grandi obiettivi, ce ne sono diversi nella legge di bilancio che stiamo discutendo, non rinunciamo a ...

Gentiloni : l.bilancio non sia nuvola segnali - puntare a priorità : Roma, 11 dic. (askanews) 'Cerchiamo di concentrare le nostre forze e le nostre risorse in questi grandi obiettivi, ce ne sono diversi nella legge di bilancio che stiamo discutendo, non rinunciamo a ...

L.bilancio - Gentiloni : risorse per lavoro - fiducia per crescita : Roma, 30 nov. (askanews) - "Primo via libera alla legge di bilancio. risorse per il lavoro dei giovani, la lotta alla povertà, le imprese 4.0, il rinnovo dei contratti statali, le famiglie, gli ...