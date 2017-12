Governo - Gentiloni fa il bilancio alla conferenza di fine legislatura La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Dalla crescita alle banche - il bilancio di Gentiloni di un anno di governo : Il Presidente del Consiglio interviene alla Camera per la tradizionale conferenza stampa di fine anno. È l’occasione per fare un bilancio del suo mandato, a poco più di una anno dal suo insediamento...

Manovra - ok definitivo del Senato alla legge di bilancio. Gentiloni : “Una spinta per la crescita - l’Italia merita fiducia” : Via libera definitivo del Senato alla legge di bilancio con 140 voti favorevoli e 94 contrari. Con l’ok finale di Palazzo Madama, dopo il precedente voto di fiducia, il provvedimento è legge. Nel voto di fiducia i sì erano stati 140, 97 i no. Gli assi portanti della Manovra, secondo il governo, sono la lotta alla povertà, l’occupazione per i giovani, l’accordo sulle pensioni, il rinnovo del contratto per gli statali con l’accordo raggiunto ...

Gentiloni : varo legge di Bilancio è spinta alla crescita : Roma, 23 dic. (askanews) 'Il #Senato ha varato la legge di Bilancio. Con risorse limitate, una spinta alla crescita. Il contratto degli statali firmato stanotte era atteso da un decennio. L'Italia ...

Gentiloni : l.bilancio non sia nuvola segnali - puntare a priorità : Roma, 11 dic. (askanews) - "Cerchiamo di concentrare le nostre forze e le nostre risorse in questi grandi obiettivi, ce ne sono diversi nella legge di bilancio che stiamo discutendo, non rinunciamo a ...

L.bilancio - Gentiloni : risorse per lavoro - fiducia per crescita : Roma, 30 nov. (askanews) - "Primo via libera alla legge di bilancio. risorse per il lavoro dei giovani, la lotta alla povertà, le imprese 4.0, il rinnovo dei contratti statali, le famiglie, gli ...

Pensioni - il governo apre su donne e giovani. Gentiloni : pacchetto in legge di Bilancio : Il premier e il ministro dell'Economia, Padoan, hanno poi lasciato il tavolo per un impegno istituzionale gia' in programma mentre Cgil, Cisl e Uil stanno esaminando nel dettaglio i testi.

Legge di bilancio - Gentiloni : 'sia mirata e snella' : 'Non si trasformi in nuvola di fumo' dice il premier ma si 'concentri su alcuni asset fondamentali'. Però sono 4000 gli emendamenti che saranno discussi al Senato dalla settimana prossima. In ...