Genoa | Taarabt | ' La tecnica da sola non basta Serve la testa'

Il Genoa - le sirene spagnole e il futuro di Adel Taarabt Video : Il nome di #Adel Taarabt è tornato ad essere molto chiacchierato negli ambienti di #Calciomercato, dopo la rinascita del marocchino con la maglia del #Genoa. L'ex attaccante del Milan ha ritrovato la forma dei tempi migliori sotto la lanterna e le prestazioni incoraggianti di questa stagione hanno attirato l'interesse di molte societa' europee. Alcune provengono proprio dalla Spagna [Video], dove sarebbe in corso una lotta a tre per convincere ...

Calciomercato Genoa - c’è la fila per Taarabt : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Genoa – L’attaccante Taarabt è arrivato in prestito al Genoa, il calciatore ha subito convinto con ottime prestazioni, l’obiettivo dell’ex Milan è quello di portare il club alla salvezza. Adesso diverse squadre hanno messo nel mirino il calciatore, secondo quanto riporta la stampa spagnola si tratta di Villarreal, Siviglia e Valencia che hanno chiesto informazioni già per gennaio. Al momento però sembra ...

Genoa - guai giudiziari per Taarabt : ecco cosa è successo : Il Genoa è al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Benevento, scontro fondamentale per la salvezza. Nel frattempo arrivano piccoli guai giudiziari per Taarabt come riporta il Secolo XIX, il calciatore in causa per un vecchio debito, la Aldermore Bank avrebbe richiesto un pignoramento sugli stipendi del calciatore. Si tratta di un debito di circa 78mila euro che la società ha deciso di saldare direttamente per tutelare il proprio ...

Diretta / Fiorentina Genoa (risultato live 0-0) streaming video e tv : Taarabt subito protagonista : Diretta Fiorentina Genoa info streaming video e tv: 17^ giornata di Serie A, una classica sfida di scena al Franchi. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 15:12:00 GMT)

Calciomercato Genoa - sirene per Taarabt : ecco le intenzioni per gennaio : Calciomercato Genoa – Nonostante la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, il Genoa è in ripresa dopo l’arrivo in panchina di Ballardini, adesso i rossoblu si preparano per l’importante gara di campionato contro la Fiorentina. Protagonista nelle ultime giornate Taarabt, l’attaccante è finito nel mirino di diversi club esteri, in particolar modo spagnoli e portoghesi, il calciatore è di proprietà del Benfica ed in ...

Serie A - Verona-Genoa 0-1 : decide Pandev. Ma Taarabt era in gioco? : Il 15° turno di Serie A va in archivio con il colpaccio del Genoa, che passa 1-0 al Bentegodi: la striscia positiva di Ballardini prosegue e i liguri lasciano la zona retrocessione, salendo a quota 13 ...

Calciomercato Genoa - offerte per Taarabt : ecco la decisione del club rossoblu : Calciomercato Genoa – Momento di campionato difficilissimo in casa Genoa, la squadra rossoblu è reduce dalla pesante sconfitta nel derby contro la Sampdoria, stop che ha portato all’esonero di Juric ed all’arrivo di Ballardini. La dirigenza sta studiando le strategie per gennaio, previsti alcuni innesti importanti. Nelle ultime ore sono arrivate al club offerte per Taarabt, protagonista nelle ultime partite, in particolar modo ...

Serie A Genoa - Taarabt e Migliore fermati dal mal di schiena : GENOVA - Seduta mattutina per il Genoa che agli ordini del tecnico Ballardini si prepara al prossimo impegno di campionato, contro il Crotone . Quella di questa mattina è stata un'altra seduta ...

Genoa - Taarabt : 'Juric mi ha fatto capire di non sprecare il mio talento' : Sono una delle migliori squadre al mondo'. Il numero 11 rossoblù ha parlato anche dei futuri impegni che attendono il Grifone: 'Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Domenica contro la ...

Genoa - Napoli 2-3 | Diretta Serie A | Risultato Finale | Doppietta di Mertens - gol di Taarabt e Izzo e autogol di Zukanovic : [live_placement]Le formazioni ufficiali di Genoa - Napoli sono le seguenti:Genoa (3-4-2-1): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Rigoni, Taarabt; Galabinov. Panchina: Lamanna, Biraschi, Gentiletti, Brlek, Omeonga, Ricci, Zima, Palladino, Migliore, Pellegri, Pandev, Lapadula. All. I. JuricNapoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, ...

Genoa-Napoli 1-1 la diretta Apre Taarabt - pareggia Mertens : Il Genoa, reduce dal bel punto colto a San Siro nella sfida col malandato Milan di questi tempi, torna a giocare a Marassi e riceve il Napoli, capolista solitario in classifica, fresco del primo ...

Goal Taarabt - spettacolo Genoa : Napoli subito in svantaggio [VIDEO] : Goal Taarabt – Si sta giocando la 10^ giornata del campionato di Serie A, le gare serali si aprono con il botto. Genoa in vantaggio contro il Napoli, risultato che al momento può considerarsi sorprendente. Grande rete di Taarabt che supera Reina, niente da fare per il portiere azzurro. La squadra di Sarri adesso chiamata alla reazione, il Napoli non può permettersi un passo falso dopo la vittoria di ieri dell’Inter contro la ...

Genoa-Napoli 1-0 | La diretta Taarabt sorprende tutti e segna : Il Genoa, reduce dal bel punto colto a San Siro nella sfida col malandato Milan di questi tempi, torna a giocare a Marassi e riceve il Napoli, capolista solitario in classifica, fresco del primo...

Genoa - Taarabt : "Il Milan mi ha massacrato. Sono rinato in rossoblù" : Io Sono pazzo per questo sport, guardo tutte le partite, conosco tutti i giocatori". Tra i compagni chi l'ha aiutata? "Miguel Veloso, un vero esempio, sempre pronto a dare una mano a tutti. È un ...