Foto con animali macellati | è bufera sulle dipendenti del supermercato

Berlusconi propone reddito di dignità e si accoda agli odiati 5 stelle. Grillini : “E’ una Fotocopiatrice impazzita” : Dice di ispirarsi al premio Nobel Milton Friedman, ma l’idea è molto simile a quella del Movimento 5 stelle e al provvedimento approvato dal governo solo qualche mese fa. Mentre il nome è uguale a quello della campagna di Libera. Silvio Berlusconi, nel bel mezzo del torpore delle feste natalizie, ha deciso di lanciare la sua proposta contro l’emergenza povertà: il reddito di dignità. L’etichetta è identica a quello della ...

Mamma inglese fa la Foto ai reali con un iPhone. Lo scatto fa il giro del mondo : 'Con i guadagni farò studiare mia figlia' : È finita sulle prime pagine dei giornali inglesi: la foto che una Mamma inglese ha scattato con il suo iPhone ai reali il giorno di Natale è stata da più parti riconosciuta come "immagine perfetta". ...

Melissa che mostra la malattia mentale della madre con la Fotografia e vince : @Nothing to worry about (ovvero Niente di cui preoccuparsi): è il nome dell’account Instagram di Melissa Spitz, ragazza americana di 29 anni che a sette ha dovuto imparare a convivere con le malattie mentali di sua madre, ma che non si è mai arresa e attraverso la fotografia sui social racconta la loro storia. Per il Time è lei la Instagram Photographer of the Year 2017: «Per la sua chiara comprensione del potenziale di storytelling della ...

Milano-Bicocca : una mostra Fotografica racconta la storia di chi ha scelto di far ricerca in Italia : Cervelli Permanenti è un progetto fotografico dedicato al mondo della scienza, ai suoi protagonisti e alla sua missione più alta: contribuire all'evoluzione della società. Ma è anche un modo per ...

Carrefour Italia nel mirino per la Foto delle dipendenti con animale macellato : Una foto di due dipendenti con un cucciolo già macellato e nel giro di pochi istanti si è scatenata la furia social nei confronti di Carrefour Italia. Il contestato episodio si è verificato in un punto vendita di Tivoli dove due addette al reparto carni hanno realizzato uno scatto fotografico con l'animale. La foto ha fatto il giro del web ed è diventata virale nel giro di poche ore. Quella che doveva essere una goliardata si è trasformato in un ...

Basket - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : Milano con l’anima italiana batte Brescia al Fotofinish : Non poteva esserci un’apertura migliore per il Basket Day di Santo Stefano. Nell’atteso anticipo della 12^ giornata, l’Olimpia Milano supera 74-71 la Germani Brescia al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. Un successo che permette alla squadra di Simone Pianigiani di accorciare in classifica proprio su Brescia, che resta capolista, ma ora solo con due punti di vantaggio sull’Emporio ...

