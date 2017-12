Forte maltempo a Roma | decine di alberi e lampioni caduti | 110 interventi dei Vigili del

Maltempo - Forte vento in Puglia : pullman Ferrovie del Gargano fuori strada : Un pullman delle Ferrovie del Gargano, senza viaggiatori a bordo, e’ finito fuori strada a causa delle forti raffiche di vento. E’ accaduto oggi pomeriggio sulla provinciale “133” tra Lucera e Biccari: illeso l’autista che ha subito dato l’allarme. Sul posto gli operatori di Ferrovie del Gargano, Officine Daune e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione del mezzo. A poca distanza stessa sorte ...

Maltempo - disagi in Sardegna per il Forte vento : cade un cavo - chiusure sulla ss196 : Anas in una nota comunica che la strada statale 196 ‘Di Villacidro’ è provvisoriamente chiusa al km 24,900, in territorio comunale di Villacidro, per la presenza di un cavo sulla carreggiata caduto a causa del forte vento. Il personale dell’Anas è già sul posto per la gestione della viabilità, con deviazioni al km 22 e al km 27, mentre si è in attesa dell’arrivo della squadra di manutenzione della rete telefonica per il ripristino ...

Maltempo - vento Forte e neve in Sardegna : disagi nei collegamenti marittimi - evacuato circo nel Cagliaritano : Forti raffiche di vento e pioggia stanno creando disagi in Sardegna: si segnalano disagi nei collegamenti marittimi, in particolare con la Corsica, e numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Su Sassari e dintorni durante la notte si è abbattuto un forte nubifragio. I vigili del fuoco e la polizia locale sono impegnati in diversi interventi per mettere in sicurezza alberi pericolanti: uno di questi e’ stato abbattuto dalle ...

Maltempo Avellino : vento Forte abbatte un albero in centro città : Paura ad Avellino dove a causa del Maltempo un albero di grosse dimensioni e’ stato abbattutto dal vento ad Avellino ed e’ finito al centro della strada in via Morelli e Silvati. Secondo le prime informazioni della Polizia Municipale, che e’ intervenuta sul posto con due pattuglie, non ci sarebbero danni per persone e cose. L’albero, è finito di traverso sulla carreggiata bloccando la circolazione stradale e provocando ...

Maltempo : vento Forte e pioggia su gran parte del Molise : Fine dicembre caratterizzato da pioggia e vento forte in gran parte del Molise. L’arrivo del Maltempo e’ stato anticipato ieri dalla Protezione civile regionale che ha emesso un’allerta ‘arancione’ in particolare per le zone del Medio Sangro, Alto Volturno, Frentani, Sannio e Matese. Per domani 28 dicembre sono previste precipitazioni da isolate a sparse, alternate a locali schiarite, anche a carattere di rovescio. ...

Maltempo Molise : vento Forte e pioggia in provincia di Isernia : In provincia di Isernia vento forte e pioggia sono protagonisti dell’ondata di Maltempo in corso in queste ore: numerosi i rinvii di manifestazioni in piazza legate alla tradizioni natalizie. Si segnalano interventi dei vigili del fuoco soprattutto in Alto Molise per la rimozione di rami dalla sede stradale. L'articolo Maltempo Molise: vento forte e pioggia in provincia di Isernia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : pioggia - neve e vento Forte in arrivo su gran parte dell'Italia : ROMA - Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da questa sera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e ...

Forte maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della protezione civile : allarme arancione in 5 Regioni - “vite umane a rischio” [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Maltempo - allerta Protezione Civile : in arrivo neve e vento Forte : Roma, 26 dic. (askanews) Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni ...

Allerta Meteo - violenta tempesta invernale in arrivo : Forte maltempo e tanta neve in tutt’Italia tra 27 e 28 Dicembre - ma per Capodanno migliora : 1/33 ...

Previsioni Meteo - dopo questo caldo Natale torna a ruggire l’Inverno : Forte maltempo e tanta neve tra 27 e 29 Dicembre [MAPPE] : 1/17 ...

Maltempo - annullati 170 voli FrancoForte : (ANSA) - BERLINO, 18 DIC - Una forte nevicata ha provocato la cancellazione di 170 voli nell'aeroporto di Francoforte, il più grande scalo tedesco, nonostante le previsioni del tempo indichino un ...

Maltempo Germania : cancellati 170 voli a FrancoForte : cancellati almeno 170 voli nell’aeroporto di Francoforte, il più grande scalo tedesco: la neve sta creando disagi al momento, anche se le previsioni indicano un miglioramento del meteo nel corso della giornata. Le cancellazioni riguardano i voli verso Berlino, Amburgo, Monaco, Vienna, Dublino e Varsavia. I collegamenti Delta e Lufthansa tra Francoforte e gli Stati Uniti Delta hanno subito dei ritardi a causa del blackout che si è ...

Ondata di freddo in atto - Forte maltempo al Sud : temperature in picchiata e grandine anche su Calabria e Sicilia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/6 ...