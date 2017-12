Fondatore di Lizard Squad a processo | arriva la condanna

: Fondatore di #LizardSquad a processo, arriva la condanna - OptiMagazine : Fondatore di #LizardSquad a processo, arriva la condanna -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Il nomenon è di certo nuovo ai videogiocatori di tutto il mondo, in particolar modo agli utenti in possesso di una console di ultima generazione targata Sony o Microsoft: sono passati infatti una manciata di anni, ma tutti ricorderanno l'importante attacco in rete al Playstation Network e a Xbox Live datato 2014, che nelle festività natalizie portò down il servizio per una manciata di ore, con la preoccupazione principale da parte dei colossi dell'industria videoludica che ovviamente era tutta rivolta verso i dati sensibili registrati dai giocatori (carte di credito, indirizzi, ecc). Un episodio sostanzialmente fine a se stesso quello della, che in una successiva intervista spiegarono come il loro reale intento fosse quello di svelare la semplicità con cui a potenziali disturbatori esterni fosse possibile accedere all'interno dei diversi sistemi.Di acqua ...