FLAVIO BRIATORE & ELISABETTA GREGORACI SI SONO LASCIATI? La crisi è sempre più

Elisabetta Gregoraci e FLAVIO BRIATORE capodanno da serapati : Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono atterrati a Malindi con l’aereo privato di famiglia, ma all’appello manca Elisabetta Gregoraci. La Gregoraci appare invece in un top….s mozzafiato (coperto dalle braccia) in uno scatto social pubblicato su “Instagram” alimentando le voci di una crisi di coppia, di cui giù da settimane si parla. Da tempo Flavio e Elisabetta non compaiono in coppia né sui social né altrove anche se per ...

FLAVIO BRIATORE - l'attacco alla dirigenza del Milan : 'Anche mio figlio tifoso rimpiange Berlusconi e Galliani' : Flavio Briatore , noto juventino, pare essere molto preoccupato per le sorti del Milan . Così, nelle scorse ore su Instagram , l'imprenditore ha postato una foto di due tifosi che indossano maglie ...

F1 - FLAVIO BRIATORE punta il dito contro Raikkonen : “Con lui non vinci il Mondiale costruttori. Prenderei Verstappen” : Le 5 vittorie stagionali ed il primo e terzo posto del GP del Brasile della Ferrari non paiono convincere più di tanto Flavio Briatore che ai microfoni di Radio Rai ha sottolineato gli aspetti negati della stagione della Rossa, ancora una volta non in grado di centrare l’iride, pur avendo lottato lungamente con la Mercedes. Il manager cuneese ha puntato il dito contro i piloti, rei di non aver fatto le scelte giuste nel corso della parte ...

F1 - FLAVIO BRIATORE : “La Ferrari ha perso il Mondiale. Colpa dei piloti! Prenderei subito Verstappen - l’unico talento” : Flavio Briatore non le manda a dire e non si tira mai indietro quando devo dire la sua. Così ha fatto alla Politica nel Pallone di Radio Rai. Ormai ritiratosi dalla F1 già da qualche anno dopo aver guidato Fernando Alonso verso i suoi grandi trionfi, il 67enne ha parlato soprattutto della Ferrari: “Siamo tutti contenti della vittoria in Brasile, ma non scordiamo che mancava l’attore principale perché Lewis Hamilton partiva dai box e ...

'Con quello lì non si vince...' - Briatore affosa il big Ferrari : la condanna spietata di FLAVIO : Con 66 punti di vantaggio su Vettel, Hamilton ha la possibilità di vincere il Mondiale di F1 domenica a Città del Messico (terzultima gara), circuito su cui ha già trionfato nel 2016. Difficile che ...

Elisabetta Gregoraci : "Harvey Weinstein? Molto amico di mio marito FLAVIO Briatore" : Elisabetta Gregoraci racconta in esclusiva al settimanale Chi il suo incontro con Harvey Weinstein, il potentissimo produttore hollywoodiano travolto dal più grande scandalo sessuale della storia del cinema. Weinstein è accusato di aver molestato e addirittura violentato molte attrici e modelle che hanno lavorato per lui: Quando ho conosciuto Harvey Weinstein posso dire che ho percepito la sua potenza nel mondo del cinema proprio in ...