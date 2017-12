Fiorentina | in arrivo Giaccherini Torino | escluse lesioni per Belotti

Calciomercato Fiorentina : in arrivo un rinforzo dal Chelsea ed altri 2 acquisti Video : La #Fiorentina, come gia' anticipato qui su Blasting News nei giorni scorsi cliccate qui per leggere [Video] la notizia [Video], non fara' spese pazze a gennaio ma diversi movimenti oculati sì, sia in entrata che in uscita. Pioli: 'Difficile prendere dei titolari dalle altre squadre a gennaio, ci muoveremo su giocatori scontenti' A chi si riferiva Stefano Pioli con queste sue parole? All'allenatore della Fiorentina piace molto, dall'estate ...

Si muove il calciomercato della Fiorentina : 3 italiani in arrivo a gennaio? Video : Oggi il Cda di fine anno della #Fiorentina a confermare una situazione che a livello di conti è assolutamente tranquilla. La societa' viola, per bocca dello stesso Corvino, qualche settimana fa aveva annunciato inoltre che il monte ingaggi potra' ora essere gradualmente rialzato. Per gennaio però non sono previste assolutamente spese pazze, ma degli ingressi utili, anche in base alle esigenze fatte presenti da Mister Pioli. calciomercato ...

Calciomercato Fiorentina : in arrivo novità in attacco - due nomi ed una cessione in vista : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina di mister Pioli ha capito che può ambire ad un posto in Europa. La ricostruzione avviata in estate sta portando discreti frutti dopo l’inizio a rilento ed ora con una mano dal mercato si può pensare in grande. Prima di parlare di innesti però, si deve registrare un fallimento estivo, quello legato ad Eysseric, calciatore mai realmente esploso. Qualche problema fisico, ma non solo, ed ora ...

Calciomercato Fiorentina - slitta l'arrivo di Vlahovic : FIRENZE - Dusan Vlahovic arriverà in Italia, ma l'approdo a Firenze dell'attaccante classe 2000 acquistato dalla Fiorentina in estate e rimasto al Partizan Belgrado in attesa del compimento del ...