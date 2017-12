Fill | Innerhofer e Paris Una valanga azzurra è pronta sullo Stelvio

Sci alpino - Discesa Bormio 2017 – Fill e Innerhofer davanti a tutti nella prima prova! : La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Bormio dopo tre anni, questa volta sono previste addirittura due gare: il 28 dicembre la Discesa libera, il giorno successivo spazio alla combinata. Santo Stefano dedicato alla prima prova cronometrata sulla mitica pista della Valtellina, anticipata per il rischio di nevicate (le previsioni meteo annunciano fiocchi per la giornata di neve). Grandissima Italia: gli azzurri tornano alla grande dalla pausa ...

Sci - libera di Bormio : nelle prove sfrecciano Fill e Innerhofer : Azzurri all'attacco nella prima prova cronometrata in vista della discesa di coppa del mondo di giovedì sui 3.270 metri della massacrante pista Stelvio di Bormio. Il più veloce - in una prima prova anticipata ad oggi per le previsioni meteo avverse nelle prossime ore - è stato l'azzurro ...

Libera Bormio : Fill più veloce in prova - poi Innerhofer : Bormio (SONDRIO) - Azzurri all'attacco nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di giovedì sui 3.270 metri della massacrante pista Stelvio di Bormio. Il più veloce - in una prima ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 Le pagelle degli azzurri : Goggia stellare seconda - Innerhofer e Paris sfiorano il podio - delusione Fill : Oggi si sono disputati il SuperG femminile in Val d'Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena, prove valide per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri. SOFIA Goggia: 9. Tornata ai vertici, eccezionale seconda alle spalle dell'imprendibile Lindsey Vonn che ha confezionato la solita ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le pagelle degli azzurri : Goggia stellare seconda - Innerhofer e Paris sfiorano il podio - delusione Fill : Oggi si sono disputati il SuperG femminile in Val d’Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena, prove valide per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri. SOFIA Goggia: 9. Tornata ai vertici, eccezionale seconda alle spalle dell’imprendibile Lindsey Vonn che ha confezionato la solita gara perfetta. L’azzurra strabilia e incanta come ci aveva abituato a fare lo scorso anno, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le pagelle degli azzurri : Goggia stellare seconda - Innerhofer e Paris sfiorano il podio - delusione Fill : Oggi si sono disputati il SuperG femminile in Val d’Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena, prove valide per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Di seguito le pagelle degli azzurri. SOFIA Goggia: 9. Tornata ai vertici, eccezionale seconda alle spalle dell’imprendibile Lindsey Vonn che ha confezionato la solita gara perfetta. L’azzurra strabilia e incanta come ci aveva abituato a fare lo scorso anno, ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2017 in DIRETTA : vince Josef Ferstl! Peter Fill ottavo. Distacchi pesanti per Innerhofer e Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo maschile 2017-2018 di sci alpino. L’Italia della velocità vuole il podio, solo sfiorato in questo inizio di stagione. Non è stato il miglior Peter Fill in queste prime gare e serve un cambio di passo per continuare a comPetere con i migliori. Dominik Paris, invece, è andato in crescendo fin qui e sulla Saslong potrebbe esaltarsi. Christof ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 – Le pagelle dell’Italia : Innerhofer e Paris tornano al top - Fill delude - Goggia ci prova : Oggi la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino ci ha regalato due discese libere: quella femminile a Lake Louise e quella maschile a Beaver Creek. Di seguito le pagelle degli azzurri che sono scesi sulle nevi nordamericane. CHRISTOF Innerhofer: 9. Un vero fenomeno. L’azzurro scende addirittura con il pettorale 27 e confeziona una gara sbalorditiva, decisamente al di sopra delle aspettative: bellissimo quarto posto (a soli 5 ...

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Lake Louise 2017 in DIRETTA : vittoria di Jansrud davanti a Franz. Innerhofer sesto davanti a Paris e Fill : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulle nevi canadesi va in scena la seconda prova veloce della stagione dopo la discesa libera di ieri. Anche oggi sarà grande spettacolo con praticamente gli stessi protagonisti: l’Italia si affida a Peter Fill che dopo il quarto posto in discesa punta a salire sul podio ma attenzione anche a Dominik ...

Sci alpino - SuperG maschile Lake Louise 2017 : vince Jansrud davanti a Franz e Reichelt. Innerhofer - Paris e Fill sono sesto - settimo e ottavo : Primo SuperG stagionale e vittoria del detentore della Coppa di Specialità. Kjetil Jansrud sulle nevi canadesi di Lake Louise porta a casa il primo successo stagionale e si piazza immediatamente in testa alla classifica di SuperG, dopo la parziale delusione della discesa di ieri in cui aveva chiuso “solamente” in quinta posizione. La Norvegia, dunque, continua a dominare la disciplina, come testimoniano le cinque Coppe del Mondo ...

LIVE Sci alpino - SuperG maschile Lake Louise 2017 in DIRETTA : Paris e Innerhofer non incantano - l’Italia si affida a Fill : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulle nevi canadesi va in scena la seconda prova veloce della stagione dopo la discesa libera di ieri. Anche oggi sarà grande spettacolo con praticamente gli stessi protagonisti: l’Italia si affida a Peter Fill che dopo il quarto posto in discesa punta a salire sul podio ma attenzione anche a Dominik ...