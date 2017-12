Fifa | per il calcio femminile non si prevede l’indennità di formazione

Fifa 18 TOTW 15 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°15! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi EA Sports ha annunciato la quindicesima “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. Ecco i giocatori selezionati per il TOTW 15 di Fifa 18. Il goal di @MedhiBenatia, la partitissima di #LeoMessi e il record di @HKane con altri top nella Squadra della […] L'articolo Fifa 18 TOTW 15: alla scoperta della Squadra della Settimana n°15! sembra essere ...

L'ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente nel processo per corruzione per lo scandalo Fifa : L'ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente da un tribunale di New York nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA. Burga – che era stato arrestato nel 2015 – era accusato di

Fifa : assolto ex n.1 federcalcio Perù : (ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - L'ex presidente della federcalcio peruviana Manuel Burga, 60enne avvocato, è stato assolto da una Corte Usa dall'accusa di aver percepito tangenti nell'ambito del processo

Fifa : assolto ex n.1 federcalcio Perù : NEW YORK, 26 DIC - L'ex presidente della federcalcio peruviana Manuel Burga, 60enne avvocato, è stato assolto da una Corte Usa dall'accusa di aver percepito tangenti nell'ambito del processo sugli ...

Squadra della Settimana Fifa 18 Ultimate Team - le previsioni per il 27 dicembre : Il fine Settimana è stato come sempre ricchissimo di calcio giocato, e questo FIFA 18 Ultimate Team lo sa più che bene: il freddo e le feste di Natale incombenti non hanno infatti scoraggiato le squadre di tutto il mondo, che come sempre sono scese in campo offrendo spettacoli degni di questo nome, che potrebbero valere un posto d'onore tra le file della Squadra della Settimana della particolarissima modalità del gioco targato Electronic ...

Futmas Fifa 18 : EA Sports celebra il Natale su FUT! Tutto quello che devi sapere : Il Natale si avvicina sempre di più ed Electronic Arts ha deciso di celebrarlo anche in Fifa: sta per arrivare Futmas su Fifa 18! Che cosa è Futmas? Futmas è un evento annuale creato da Electronic Arts per celebrare la stagione natalizia ed è stato organizzato per la prima volta con Fifa 13. In genere durante

Due importanti ex dirigenti della Fifa in Sud America sono stati condannati per corruzione : Un tribunale di New York ha condannato due importanti ex dirigenti sudAmericani della FIFA, l'organo che governa il calcio mondiale, per il loro ruolo in una rete di corruzione andata avanti per anni e che ha coinvolto decine di persone

La Fifa metterà in vendita i diritti tv per i tornei di eSports : diritti tv eSports, la FIFA metterà in vendita i diritti televisivi per la manifestazione che culminerà in agosto con la "FIFA eWorld Cup 2018".

Perù - Guerrero squalifica ridotta : la Fifa gli "regala" il Mondiale in Russia : La Commissione d'appello della Fifa ha deciso di accogliere parzialmente l'appello presentato da Paolo Guerrero, attaccante della nazionale peruviana: il giocatore era stato sospeso il 7 dicembre per

Altetico Madrid - arrivata alla Fifa la denuncia contro il Barca per Griezmann : La Fifa ha ufficialmente ricevuto la denuncia dell'Atletico Madrid contro il Barcellona per il presunto 'contattò del club blaugrana per il suo attaccante Antoine Griezmann. 'Abbiamo ricevuto una

Fifa a caccia di sponsor per Russia 2018 : La Fifa è a caccia di sponsor per l'edizione 2018 del mondiale di calcio in Russia. A meno di sei mesi dalla partita inaugurale, 21 dei 34 spazi programmati sono ancora disponibili. Una nuova

Fifa 18 TOTW 14 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°14! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi EA Sports ha annunciato, per errore con un largo anticipo, la quattordicesima "Squadra della Settimana" di questa edizione di Fifa. Ecco i giocatori selezionati per il TOTW 14 di Fifa 18. Le card del TOTW 14 saranno disponibili nei pacchetti a partire da stasera alle