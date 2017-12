Fausto Brizzi | Aurelio De Laurentiis | ' Certo che tornerei a lavorare con lui'

Fausto Brizzi/ Luca Barbareschi produrrà tre suoi nuovi film dopo il caso molestie? “Manca ancora la firma” : Fausto Brizzi, dopo il caso molestie arriva la proposta di Luca Barbareschi: tre suoi film prodotti dall'ex deputato ma ad oggi mancherebbe ancora la firma.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 19:27:00 GMT)

Fausto Brizzi sbanca al cinema nonostante lo "scandalo molestie". E Barbareschi gli offre un contratto per tre film : Il suo Poveri ma ricchissimi sta sbancando al cinema nonostante lui sia stato travolto dallo scandalo sulle presunte molestie sessuali. E in più Luca Barbareschi si sarebbe offerto per produrre i suoi prossimi film. Fausto Brizzi, regista finito nel vortice delle polemiche dopo le rivelazioni delle Iene, ha scalato il botteghino con la sua commedia interpretata da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica ...

Il cinepanettone di Fausto Brizzi sbanca al botteghino. Barbareschi pronto a produrre altri tre film del regista : A Natale in sala Poveri ma ricchissimi batte tutti. La commedia con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello, diretta da Fausto Brizzi e sequel del Poveri ma ricchi successo al botteghino di un anno fa, è stata, secondo i dati Cinetel, al top del box office superando il re incontrastato Star Wars - gli ultimi Jedi in testa agli incassi nella settimana 18-24 dicembre con ben 3 milioni 113 mila ...

Fausto Brizzi e Weinstein/ Molestie - video Asia Argento : "Verranno fuori tanti altri casi" (Le Iene) : Fausto Brizzi e Harvey Weinstein, lo scandalo Molestie a Le Iene. Asia Argento e le "differenze": perché in Italia non c'è solidarietà per le vittime? Il servizio di Dino Giarrusso

Indovina chi viene a Natale?/ Oggi in tv su Canale 5 : regia del contestato Fausto Brizzi (18 dicembre 2017) : Indovina chi viene a Natale, il film in onda su Canale 5 Oggi, lunedì 18 dicembre 2017. Nel cast: Claudio Bisio e Diego Abatantuono, alla regia Fausto Brizzi. La trama del film nel dettaglio

Anna Mazzamauro : 'Io - picchiata sul set di un film di Fausto Brizzi. Mi hanno convinta a non denunciare' : ROMA 'Sono stata picchiata sul set di un film. Mi hanno convinta a non denunciare. Sono stata zitta per paura': l'ultimo caso di molestie nel mondo del cinema è stato rivelato da Anna Mazzamauro, attrice romana, 79 anni, diventata famosa per il ruolo di Signorina Silvani nella serie di Fantozzi e protagonista di una lunga carriera tra ...

CHRISTIAN DE SICA/ La difesa di Fausto Brizzi che non si presenta alla prima del film (Verissimo) : Il popolare attore e show man italiano CHRISTIAN De SICA è ospite nella nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 in questo sabato pomeriggio. Anticipazioni e news.

Fausto Brizzi - la Medusa ha deciso di fermare la realizzazione del suo prossimo film : Fausto Brizzi si è visto togliere il suo film dal listino produzioni di Medusa per l'anno 2017/2018. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato dell'azienda, Giampaolo Letta , che ha ...

Fausto Brizzi/ Volto scavato della moglie Claudia Zanella e aria tesa : le prime foto dopo lo scandalo molestie : Fausto Brizzi, Volto scavato della moglie Claudia Zanella e aria tesa: le prime foto dopo lo scandalo molestie. La prima uscita pubblica della famiglia negli scatti di Oggi

Fausto Brizzi alla prima uscita pubblica dopo lo scandalo delle molestie sessuali : dopo le accuse di molestie e lo scandalo che lo ha travolto, Fausto Brizzi è stato fotografato per la prima volta da Oggi in un'uscita pubblica in un negozio di Roma, in compagnia della moglie Claudia Zanella e della figlia Penelope.Nelle foto, che lo ritraggono insieme alla famiglia in un momento di quotidianità, trapela ancora un forte disagio tra i due coniugi. L'atmosfera tra i due sembra essere particolarmente tesa: a ...