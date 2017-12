Fare coming out dal pulpito inutile spettacolo del privato

'20 calciatori professionisti gay stanno pianificando di Fare coming out insieme' - parola di Liam Davis - : ... ma credo che se mai dovesse succedere scuoterebbe davvero il mondo del calcio e potrebbe servire a dare una prima spallata all'omofobia che regna negli stadi.

L’addio al calcio di Robbie Rogers : «Avrei solo voluto Fare coming out prima» : «Da bambino sognavo di diventare un calciatore professionista e di rappresentare il mio paese davanti al mondo. Quando ero un adolescente però la paura e la vergogna mi hanno consumato. A un certo punto quel bambino impaurito che era dentro di me ha deciso che per inseguire il suo sogno doveva sacrificare parte di se stesso e nascondere la propria sessualità anziché mostrarla pubblicamente. I miei anni più felici da giocatore di calcio sono ...

"Kevin Spacey ha causato un danno alla comunità Lgbt. Avrebbe fatto meglio a Fare coming out come alcolista" : Nel 1986 il 24enne Kevin Spacey Avrebbe fatto delle avances a chiaro sfondo sessuale al giovane collega Anthony Rapp, di dieci anni più piccolo. Solo adesso Rapp ha deciso di raccontare l'episodio, causando un nuovo scandalo che ha destabilizzato il già precario equilibrio nel mondo di Hollywood. Spacey ha fatto ammenda in un post su Twitter, dice di non ricordare quanto accaduto, ma se i fatti sono andati realmente così non ...

Football Manager 2018 - i calciatori gay potranno Fare coming out : TORINO - Tra le tante novità di Football Manager 2018 c'è anche quella del coming out . Nell'ultima versione del famosissimo gioco Manageriale è prevista - soltanto per i giocatori di nuova ...

Football Manager 2018 - tabù omosessuali nel calcio cade grazie al videogioco : “Calciatori potranno Fare coming out” : Il mondo virtuale batte quello reale sotto il profilo dei diritti delle persone omosessuali: nel videogame Football Manager 2018, i calciatori potranno fare coming out. Mentre nell’ambiente del pallone i giocatori gay dichiarati sono ancora pochi – addirittura nessuno in Italia – allenatori e Manager ‘da pc’ vedranno alcuni loro atleti dichiarare il proprio orientamento sessuale. Tra l’altro con vantaggi per ...

