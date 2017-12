Famiglia sconvolta | bolletta della luce da 284 miliardi di dollari

: C'è un clima in casa mia tremendo stamattina, la nostra famiglia è stata appena sconvolta da una notizia che forse… - rubbbinia : C'è un clima in casa mia tremendo stamattina, la nostra famiglia è stata appena sconvolta da una notizia che forse… - __Giada : Quando leggo di festeggiamenti per la #VigiliaDiNatale io resto sempre sconvolta perché nella mia famiglia (per fortuna) zero proprio. - artvichael : La mia migliore amica è incinta di 4 mesi e lo ha scoperto da tre giorni, appena l’ho saputo sono rimasta sconvolta… - _ilariamontini : Quando scopri che persone che vedi spesso sono figli di amici di famiglia con cui tu uscivi sempre da piccola ma ch… - mirta_bono : Un dettaglio simboleggiava il Natale. L'oro, il decoro, la luce riflessa. Avevo preparato gli addobbi. Volevo prese… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Una coppia americana si è vista recapitare a casa una #con una cifra da capogiro, 284dida pagare entro il mese di novembre del 2018. Primo versamento entro il 2018 Unaa dir poco sconcertante quella che è stata fatturata ad una coppiaPennsylvania: una cifra da capogiro che ha sconcertato una donna di 58 anni che si è vista recapitare una #da 284di. La donna si chiama Mary Horomanski ed è una casalinga di 58 anni VIDEOmadre di cinque figli e non appena ha visto la cifra che la compagnia Penelec gli aveva addebitato, non poteva credere ai suoi occhi. La compagnia ha provveduto a risolvere l'errore, scusandosi con la signora che nel frattempo aveva immediatamente contattato la compagnia. Nella lettera c'era scritto che il pagamento sarebbe potuto avvenire in maniera dilazionata, con il pagamento ...