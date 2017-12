' Fabrizio De André Principe libero' al cinema

Arriva al cinema il film Fabrizio De Andrè Principe Libero - un racconto sulla storia della sua vita : le date e le sale cinematografiche : Sbarca al cinema da gennaio il film Fabrizio De Andrè Principe Libero, il nuovo docu-film su Fabrizio De Andrè. Il film è co-prodotto da Rai Fiction e racconta la storia del cantautore dall'infanzia sino alla scomparsa, avvenuta nel gennaio del 1999. Per la regia di Luca Facchini, il film su Fabrizio De Andrè arriverà al cinema come evento speciale per due anteprime il 23 e il 24 gennaio 2018, prima di approdare sul piccolo schermo. Il ...

Fabrizio De André - la sua Genova e le canzoni della mia vita : Guardo e riguardo le fotografie di questo libro, un libro che è un bene prezioso, uno scrigno di colori, rimandi, parole. "Genova è mia moglie", La città di Fabrizio De André, di Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti (prefazione di Dori Ghezzi, Rizzoli).Ho amato profondamente Faber, conosco a memoria tutti i suoi testi e "Verranno a chiederti del nostro amore" è la mia canzone del cuore. Sfoglio questo tesoro ...

"Fabrizio De André. Principe libero" - il film con Luca Marinelli arriva al cinema come evento speciale : ...titolo da una citazione del pirata britannico Samuel Bellamy riportata sulle note di copertina dell'album 'Le nuvole' ( 'Io sono un Principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo ...

'Genova è mia moglie. La città di Fabrizio De Andrè'. Ritrovare Faber tra immagini e parole : Una lettura che vuole portare nel mondo di Faber scoprendo la città con gli occhi dell'artista che nel libro non compare mai visivamente se non in copertina, in alto. Una scelta che rafforza la ...

Fabrizio DE ANDRÉ : “TU CHE M’ASCOLTI INSEGNAMI” (Sony Music) è la nuova raccolta con i brani del cantautore ligure : TU CHE M’ASCOLTI INSEGNAMI” (Sony Music) è la nuova raccolta di FABRIZIO DE ANDRÉ! Il cofanetto, disponibile su Amazon al link https://smi.lnk.to/Faber, contiene i brani rimasterizzati in alta definizione 24BIT/192KHZ dai master analogici originali di studio. Ecco la tracklist completa della versione 4CD: CD 1 FEMMINE UN GIORNO E POI MADRI PER SEMPRE (L’amore e l’universo femminile): Ho visto Nina volare; Hotel Supramonte; Valzer per un amore; ...

Venerdì 24 novembre esce il cofanetto “Tu che m’ascolti insegnami” di Fabrizio De André che non parlava mai di se nelle sue canzoni : Milano. “Fabrizio non parlava mai di se nelle sue canzoni e neanche di me perché tendeva a falsare i suoi personaggi; mi disse che non mi cantava perché per lui dovevo essere così”. Lo ha detto Dori Ghezzi alla presentazione…Continua a leggere →

'Genova è mia moglie. La città di Fabrizio De André' : Questo ti fa sentire così vicino a queste persone che condividono la tua diversità, ti senti a tua volta differente dal resto del mondo, sei membro di una grande famiglia di settecentomila persone ...

Omaggio a Fabrizio De Andrè. Concerto al Teatro Secci per gli Hotel Supramonte : La band infatti, dopo aver calcato i palchi delle province di Viterbo, Terni, Perugia, Roma e Grosseto, con la collaborazione di AR Spettacoli, intraprende la strada dei teatri, luogo elettivo per il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 novembre : Beppe Grillo seminudo mentre si finge samurai e spaventa i clienti giapponesi di un albergo a Tokyo; l’angoscia di Paolo Villaggio durante l’addio a Fabrizio De André : “Sono molto invidioso di questo funerale” : Manovre Il pizzino di Renzi per Visco (Casini ci guadagna il seggio) Banche – Il leader Pd incontra a Firenze il presidente della commissione e ci tiene a farlo sapere: giovedì torna “alla sbarra” Barbagallo di Bankitalia di Marco Palombi L’Appendicite di Marco Travaglio “La Fiat è governativa per definizione”, ripeteva il senatore Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Infatti partì giolittiano, poi si convertì al fascismo e ...

PREMIO Fabrizio DE ANDRE’ 2017 : ecco tutte le novità della sedicesima edizione : Annunciate le date della sedicesima edizione del PREMIO FABRIZIO De Andrè: le finali si terranno venerdì 24 e sabato 25 novembre a Gallipoli (Lecce) presso il Teatro Italia. Presenta la serata: Carlo Massarini. Con la direzione artistica di Luisa Melis, e con la collaborazione di Dori Ghezzi (nella veste di Presidente della Giuria), il PREMIO è patrocinato dalla Fondazione FABRIZIO De André ed è organizzato in partnership con Soldout Muisc ...

Fabrizio De André - la recensione di "Anime Salve Legacy Edition" : Un capolavoro scritto con Ivano Fossati dove la voce vivida, imperiosa, meravigliosamente limpida del cantautore è abbinata ad arrangiamenti variegati, ispirate a musiche di tutto il mondo. È magia, ...