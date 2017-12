Fabio Caressa | ' Il Milan vince il derby? Può anche essere che un asteroide colpisca la

Fabio Caressa : «Benedetta - che tiene unita la famiglia» : C’è stato un tempo in cui le giostre per Benedetta Parodi, 45 anni, significavano giorni di festa. Ad Alessandria, la città in cui è cresciuta con i fratelli Cristina e Roberto, arrivavano una volta l’anno e si chiamavano baracconi. «Ci divertivamo molto», racconta la conduttrice. Unica eccezione, le montagne russe. «Soffro un po’ di vertigini, le guardo da giù». Lo faceva da bambina e lo fa adesso. Mentre «su» oggi si scatena ...