F1 | Lewis Hamilton sul GP di Francia | “Le Castellet non mi piace | era meglio Magny Cours”

Lewis Hamilton striglia il nipotino vestito da principessa : "I maschi non si vestono così". Travolto dalla bufera sui social - si scusa : Una strigliata infelice, che ha scatenato l'ira di molti. In una storia pubblicata su Instagram, il campione di Formula 1 Lewis Hamilton rimprovera il nipotino, reo di aver indossato a Natale un costume da principessa. "Sono così triste, guardate mio nipote. Perché hai chiesto un abito da principessa per Natale?", dice Hamilton. "Perché mi piacciono", è la risposta del bambino. "I maschi non indossano abiti da ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes aveva alcuni problemi. Ho dimostrato tutto il mio valore trovando il vero potenziale della macchina” : Il 2017 sta per andare in archivio e Lewis Hamilton, in un’intervista riportata da motorsport.com, analizza il Mondiale di F1 2017 che lo ha visto imporsi per la quarta volta in carriera al termine di un duello estenuante e senza esclusione di colpi, è il caso di dirlo, con la Ferrari di Sebastian Vettel. Una stagione che, probabilmente, ha messo in luce il miglior Lewis di sempre, capace non soltanto di essere super veloce (il record di ...

Lewis Hamilton a Michael Schumacher : «Continua a combattere» : «Michael, eguagliare il tuo record di pole position in Belgio quest’anno ha significato tanto per me ed è stato un grande onore. Prego sempre per te e per la tua famiglia. Continua a lottare leggenda». È un omaggio a Michael Schumacher che arriva da Lewis Hamilton. Attraverso il suo profilo Twitter il campione del mondo in carica ha postato questo messaggio insieme a una foto del pilota ...

F1 - Lewis Hamilton : “In gara mi porto dentro la fatica della mia famiglia. Voglio rimanere in Mercedes ma mi piace il rosso…” : Lewis Hamilton è stato ospite alla trasmissione Che tempo che fa?, in onda ieri sera su Rai Uno. È stata una lunga chiacchierata quella tra il campione del Mondo e il conduttore Fabio Fazio, che ha toccato diversi temi, partendo ovviamente dal titolo vinto quest’anno, il quarto della sua carriera. “È incredibile, soprattutto questa stagione. C’è stato un grandissimo lavoro di squadra. Ormai sono in F1 da dieci anni e da venti corro ...

Lewis Hamilton pianista a Che tempo che fa - suona Adele prima di congedarsi a bordo della mitica Prinz : Lewis Hamilton in una veste inedita domenica sera a Che tempo che Fa di Fabio Fazio in onda su Rai 1. Il Campione di Formula Uno, dopo aver sottolineato nel corso dell’intervista che il suo futuro sarà con la Mercedes, ha accettato di buon grado di mostrarsi in versione pianista suonando il celebre brano Someone Like you di Adele, ma prima ha tenuto a precisare: “Io adoro la musica, ho cercato di suonare il piano ma sono un autodidatta, suono ad ...

