Eva Longoria | fine anno con pancione

Eva Longoria incinta del primo figlio / L’attrice in attesa di un maschio diventa mamma a 42 anni : Eva Longoria incinta a 42 anni del primo figlio, arriva la conferma: si tratta di un maschietto, ecco come sta vivendo la dolce attesa la bella attrice che aveva smentito questa estate.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:52:00 GMT)

Serie Tv - novità : Matthew Rhys nel pilot inglese Down the Caravan; due nuovi progetti prodotti da Eva Longoria : Down the Caravan: Matthew Rhys inizia a pensare al post The Americans e ha preso parte ad un pilot inglese di un drama dalle venature comedy in cui interpreterà un donnaiolo gallese proprietario di una rimessa per caravan che presto sarà morto. Rhys è proprio originario del Galels e reciterà accanto a Jan Anderson che interpreta un suo dipendente. La Serie è prodotta da Jerry e Kay Lockett e non sarebbero in trattativa con un importante ...

Eva Longoria è incinta : la star aspetta il primo figlio : Congratulazioni a Eva Longoria che è in dolce attesa del suo primo figlio! La gravidanza dell'attrice 42enne è già arrivata al quarto mese e secondo Us Weekly sarà un fiocco azzurro: Eva e il marito Josè Baston aspetterebbero un maschietto. Lui è già padre di due bambini, avuti dalla ex moglie. Eva Longoria era stata sposata con l'attore Tyler Christopher ...

Eva Longoria incinta di Jose Bastón : primo figlio per la coppia : Eva Longoria in dolce attesa, la gravidanza non è stata pianificata Eva Longoria è finalmente in dolce attesa del suo primo figlio con il marito Jose Bastón all’età di 42 anni. A confermare la bellissima notizia è stata la rivista settimanale Us Weekly, dopo aver parlato direttamente con il manager dell’attrice. Sono anni che i rumors continuano […] L'articolo Eva Longoria incinta di Jose Bastón: primo figlio per la coppia ...

Eva Longoria è incinta - in arrivo il primo figlio dell’ex casalinga disperata : Eva Longoria è incinta, l’attrice 42enne divenuta famosa col ruolo di Gabrielle Solis nella serie tv Desperete Housewives è al quarto mese di gravidanza e aspetta un maschietto. Dopo due matrimoni finiti alle spalle (Tyler Christopher e Tony Parker) è con l’attuale marito che la Longoria ha deciso di allargare la famiglia. Il lui in questione è José Antonio “Pepe” Bastón, 49 anni, presidente del gruppo radiotelevisivo messicano ...

Eva Longoria È INCINTA / L'attrice di Desperate Housewives sarà mamma nella primavera del 2018 : Eva LONGORIA è INCINTA: L'attrice di Desperate Housewives, sposata con Josè Antonio Baston, è al quarto mese di gravidanza e sarà mamma per la prima volta nella primavera del 2018.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 10:09:00 GMT)

Eva Longoria è incinta - sarà maschio : Eva Longoria sarà mamma. L’attrice sudamericana, diventata famosa per la serie Tv Desperate Housewives aspetta il primo figlio dal marito José Antonio Baston. Eva è al quarto mese di gravidanza, come confermato dal portavoce della coppia a People, e avrà un maschietto. L’attrice finora non aveva mai espresso il desiderio di diventare madre, almeno pubblicamente, anzi si era schierata tra quelle che «meglio senza». «La mia vita è ...

Eva Longoria vende casa : Il mercato immobiliare, in quel di Hollywood, non è davvero mai fermo. Eva Longoria, 42enne indimenticata Gabrielle Solis nella serie TV Desperate Housewives, ha infatti messo in vendita il villone hollywoodiano acquistato appena due anni fa da Tom Cruise.Sganciati 11.4 milioni di dollari nel 2015, Eva ne vuole ora 14. All'epoca l'attrice rinnovò e ridecorò la proprietà con l'allora fidanzato José "Pepe" Bastón, commissionando ...

Serie Tv - novità : ABC lavora a Grand Hotel prodotto da Eva Longoria - soap spagnola portata anche in Italia : Grand Hotel: Eva Longoria vuole portare anche negli USA la soap opera spagnola adattata anche in Italia e trasmessa da Rai Uno proprio con il titolo Grand Hotel. L'adattamento di Gran Hotel, diventato Grand Hotel, sarà scritto da Brian Tanen e prodotto dalla UnveliEVAble Entertainment con gli ABC Studios. Si tratta di un drama dalle venature soap ambientato in un albergo di Miami che racconterà le vicende che coinvolgono i membri dello ...

Eva Longoria punta tutto sulla brutta copia de Il Segreto : ABC dice sì a Grand Hotel : Il fascino de Il Segreto colpisce anche gli americani e, in particolare, Eva Longoria. Sembra una sorta di barzelletta o incubo se vogliamo, fatto sta che una delle tante copie della soap spagnola, ha attirato l'attenzione dell'attrice e produttrice americana nota soprattutto per il suo ruolo in Desperate Houseviwes. Nei mesi scorsi è stata protagonista di Hot & Bothered, una telenovela tutta da ridere (almeno in partenza), su Canale 5 e ...

The baytown outlaws - I fuorilegge/ Oggi in tv su Rete4 : curiosità sul film con Eva Longoria (7 novembre 2017) : The baytown outlaws - I fuorilegge, il film in onda su Rete 4 Oggi, martedì 7 novembre 2017. Nel cast: Travis Fimmel ed Eva Longoria, alla regia Barry Battles. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 07 Nov 2017 16:29:00 GMT)