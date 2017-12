Eurocup | Della Valle stende il Bayern | Reggio passa da terza

Pallanuoto - Eurocup 2017-2018 : colpo della Sport Management! Stella Rossa piegata in trasferta per 10-5! : Strepitoso successo esterno della Sport Management in casa della Stella Rossa nell’andata dei quarti di finale di Euro Cup di Pallanuoto: la formazione italiana si impone per 5-10 al termine di un ultimo quarto devastante in cui ha tracciato il solco definitivo dopo una gara equilibrata per i primi tre tempi. Nel primo quarto vanno in porta Dobozanov per i padroni di casa e Lazovic per gli ospiti. Si inizia subito male con l’uomo in ...