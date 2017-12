: Espulso un kosovaro, combattente in Siria in una formazione jihadista - 24notizieItalia : Espulso un kosovaro, combattente in Siria in una formazione jihadista - RealTimeNews__ : RT @sole24ore: Espulso un kosovaro, combattente in Siria in una formazione jihadista -

Con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, è stata eseguita oggi l'espulsione di un cittadino, per motivi di sicurezza dello Stato. Con quella di oggi, sono 105 le espulsioni eseguite con accompagnamento nel proprio Paese, nel corso del 2017. Lo comunica il Viminale in una nota. L'è un 28enne residente in provincia di Bolzano, segnalato in ambito di collaborazione internazionale per essersi recato intra fine 2014inizio 2015 per combatte con jihadisti.(Di giovedì 28 dicembre 2017)