Esce fuori strada spazzaneve a Tagliacozzo | illeso il conducente

Spazzaneve Esce fuori strada - traffico bloccato sulla Tiburtina Valeria : L'Aquila - L' Anas comunica che sulla strada statale 5 “Tiburtina Valeria” il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni in località Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, per consentire le operazioni di recupero di un mezzo Spazzaneve che è uscito di strada durante le operazioni di sgombero neve che sono in corso lungo la statale. Il conducente fortunatamente è illeso. Il personale Anas è ...