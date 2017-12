Errori dei vip sui social network | la compilation 2017

Napoli - Natale al primo posto : gli azzurri più forti dei loro Errori : È rifiorita la Grande bellezza del Napoli nonostante quei gravi errori dei difensori che avrebbero potuto deturparla. Due tiri della Sampdoria e due gol nel primo tempo: Reina partito...

UNA VITA / Cayetana si pente dei suoi Errori : cos'ha davvero in mente? (Anticipazioni 15 dicembre) : Anticipazioni Una VITA, puntata 15 dicembre: Cayetana sembra pentita dei suoi errori, promettendo un'importante donazione al convento nel quale è rinchiusa.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 03:42:00 GMT)

Crac BpVi - Zonin : 'Sì - tanti Errori e purtroppo ho perso anch'io dei soldi' 'Veneto Banca non volle la fusione' : ROMA - 'purtroppo ho perso anch'io dei soldi'. Così Gianni Zonin , ex presidente della Popolare di Vicenza, ha risposto a una domanda sui risparmiatori azionisti della Banca rimasti coinvolti nella ...

Striscia la notizia/ La reazione dei politici ai problemi della sicurezza antitErrorismo a Milano e a Roma : Striscia la notizia torna questa sera, mercoledì 13 dicembre, alle 20.40 su Canale 5. Al timone del programma ritroveremo Ezio Greggio e Michelle Hunziker.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 19:25:00 GMT)

Lo psicologo nella testa dei tErroristi : "Soggetti ai margini in cerca di gloria" : E si ritrovano in 'un estremo isolamento all'interno del proprio mondo mentale'. Si tratta di ragazzi colpiti da quella che si chiama sindrome di ritiro, su cui (spiega Zoja) c'è tutto un campo di ...

Akayed Ullah - il bengalese "ispirato dall'Isis" | Non era nella lista dei tErroristi : "Ho agito per vendetta - avrebbe detto agli investigatori dell'Fbi - Hanno bombardato il mio Paese e volevo fare del male qui"

Principino George nel mirino dell'Isis : le foto usate nei manuali dei tErroristi : LONDRA La foto del Principino George insieme ad un combattente dell'Isis e scattata proprio fuori dalla scuola che frequenta. Questa l'immagine diffusa da Husnain Rashid, l'uomo arrestato il 22 ...

Quello di Trump è un altro dei suoi tragici Errori commessi in Medio Oriente : Chi scrive è da sempre un amico di Israele. Sia per la storia degli ebrei (la cultura ebraica e la Shoah) sia perché nel Medio Oriente è l'unico paese realmente democratico che abbia anche un altissimo livello tecnologico, Israele esprime livelli altissimi di civiltà. Nel contesto assai drammatico del Medio Oriente, nel quale da anni è in corso una guerra civile tra sunniti e sciiti, in cui conducono un gioco ...

Ordigno a Roma contro una caserma dei Cc. La Procura : atto di tErrorismo : L'esplosione nel portone d'ingresso della stazione dei Carabinieri del quartiere di San Giovanni. Non ci sono stati feriti. La Procura ha aperto un fascicolo per atto terroristico. Gabrielli:'idee ...

Ordigno esplode davanti a stazione dei carabinieri : si indaga per tErrorismo. Gabrielli : "Più grave il blitz di Forza Nuova" : Un Ordigno rudimentale è stato fatto esplodere stamattina, intorno alle 5.30, davanti al portone d'ingresso della stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni, in via Britannia 37. Non ci...

Ordigno esplode davanti a stazione dei carabinieri : i pm indagano per tErrorismo. Gabrielli : "Più grave il blitz di Forza Nuova" : Un Ordigno rudimentale è stato fatto esplodere stamattina, intorno alle 5.30, davanti al portone d'ingresso della stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni, in via Britannia 37. Non ci...

Ordigno davanti a stazione dei carabinieri (per il pm è tErrorismo) : Roma, 7 dic. (askanews) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, in base all'articolo 280 bis del codice penale. Per questa ipotesi di reato la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'...

Rapine - sangue - pestaggi e umiliazioni : così le "pandillas" dei latinos tErrorizzano Milano : L'esordio era stato di quelli "col botto": pugni, calci e il furto di un cappellino, che per loro è un'emblema, un simbolo da difendere e onorare. D'altronde, per riempire il vuoto lasciato dai vecchi arresti, c'era...

Pacco esplosivo sul carosello dei bambini al mercatino di Natale : torna l'incubo tErrorismo : La polizia ha evacuato un mercatino di Natale a Potsdam. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordine specificando che è stato ritrovato un Pacco esplosivo. L'oggetto in questione...