Emma Stone | Vi racconto com' è stato il mio peggior provino

Emma Stone : la sua make up artist svela i segreti del suo trucco : Icona di stile e di eleganza , la bella Emma ha iniziato anche ad avviare importanti collaborazioni nel mondo della moda e pare proprio che per lei questo sia solo l'inizio di un trionfo destinato a ...

THE HELP/ Su Rai Movie il film con Emma Stone e Viola Devis (oggi - 22 dicembre 2017) : The HELP, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Emma Stone, Viola Devis e Octavia Spencer, alla regia Tate Taylor. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:15:00 GMT)

Emma Stone rivela : 'Una scena d'amore? La girerei con Marlon Brando' : Se con La La Land ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo, con questa rivelazione Emma Stone ha fatto capire un po' di più del suo carattere. A primo impatto timida e riservata , in realtà l'attrice sa benissimo che cosa vuole dalla propria vita e ...

Emma Stone svela : 'Mi sento sfiduciata se penso al sessismo di oggi' : ... ma molti ambienti sono ancora sottoposti a questo morbo: quando pensa a questa situazione non può che sentirsi sfiduciata in quanto donna e cittadina del mondo. Emma Stone parla del cancro del ...

The Help : trama - cast e curiosità sul film con Emma Stone e Viola Davis : Sabato 9 dicembre su Rai1 alle 21.25 andrà in onda il film drammatico del 2011 The Help, per la regia di Tate Taylor, interpretato da Emma Stone, Bryce Dallas, Howard Anna Camp. The Help trailer The Help trama Mississippi, primi anni ’60: Skeeter si è appena laureata e il primo impiego che ottiene è presso un giornale locale per rispondere alla posta delle casalinghe. Circondata da un razzismo tanto ipocrita quanto esibito e consapevole del ...

The Help : Emma Stone è una scrittrice che racconta le virtù dei neri in piena discriminazione : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . The Help: la trama Mississippi, primi anni '60: Skeeter si è appena laureata e il primo impiego che ...

THE HELP/ Su Rai 1 il film con Emma Stone e Viola Davis (oggi - 9 dicembre 2017) : The HELP, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Emma Stone, Viola Davis e Octavia Spencer, alla regia Tate Tayler. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 09:08:00 GMT)

Natale : i regali che faremmo a Emma Stone : A un mese esatto dalla vigilia di Natale, inauguriamo il nostro scintillante e stilosissimo calendario dell’Avvento. Protagonisti saranno i personaggi che, nel bene (e nel male?), hanno segnato questo anno che sta per concludersi. Le nostre idee shopping si ispireranno a loro, rimanendo al tempo stesso un utile punto di partenza per la nostra vera lista dei regali: quella dedicata ad amici, parenti e, come sempre, anche a noi stesse. Facciamo il ...

Emma Stone e Jennifer Lawrence - quando l’amicizia è un «photobomb» sul red carpet : Emma Stone, 29 anni, e Jennifer Lawrence, 27, sono buone amiche. Lo sono diventate ormai diversi anni fa, quando l’amico comune Woody Harrelson ha dato a una il numero dell’altra. Dal primo messaggio, come ha raccontato l’attrice di Hunger Games, le due si sono scritte ogni giorno per un anno intero. LEGGI ANCHEEmma Stone ha un nuovo amore A quel punto, nemmeno la normale rivalità tra colleghe avrebbe potuto allontanarle. «Se ...

Jennifer Lawrence - photobomb con Emma Stone sul red carpet foto : Simpatico siparietto sul tappeto rosso dei Governors Awards 2017, andati in scena sabato sera all'Hollywood & Highland Center. Jennifer Lawrence e Emma Stone, entrambe vincitrici di un premio Oscar, si sono infatti incrociate sul red carpet, concedendosi un divertente 'photobomb'.Jennifer, diva di Hunger Games, è spuntata improvvisamente alle spalle dell'attrice di La La Land, regalando sorrisi ai fotografi. La Lawrence e la Stone sono ...

Cinque motivi beauty per cui ci piace Emma Stone : Può una candida frase detta a 5 anni segnare il destino di una bambina? Sì. E la prova si chiama Emma Stone, che oggi di anni ne compie (solo) 29 . «Ero in prima elementare quando mi ha preso questa ossessione di recitare, soprattutto di far ridere la gente: volevo essere uno di quei giullari medioevali che intrattenevano le corti. Anche da ragazzina non mi perdevo mai una commedia alla tv, da Cameron Crowe a Woody Allen. E ce l’ho fatta! ...

Emma Stone ha un nuovo amore : Dave McCary : A voler fare il bilancio dell’ultimo anno di Emma Stone, il risultato non sarebbe per niente male. L’attrice americana ha spodestato Jennifer Aniston dal primo posto delle «attrici più pagate», con 26 milioni di dollari «portati a casa» tra il 2016 e il 2017. Inoltre, nella sua bacheca – a 28 anni – brilla l’Oscar come Miglior attrice protagonista (in La La Land). E adesso la rossa di Hollywood uscirebbe anche con ...

La battaglia dei sessi - recensione : femminismo pop e risate nel biopic con Emma Stone : ... la campionessa 29enne vuole disperatamente vincere il match contro l'ex campione agé Bobby Riggs (Carell) e dimostrare al mondo che le donne nel tennis - come in altri campi della vita - non sono da ...