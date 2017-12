Emergenza maltempo | pioggia e calo termico nel Napoletano | e sul Vesuvio torna la neve

Emergenza maltempo in Campania : è allerta gialla per altre 24 ore : La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo fino alle 20 di domani sera estendendola a tutto il territorio regionale. La ...

Maltempo Veneto - Bottacin : “Buona notizie - riconosciuta l’Emergenza per le calamità estive” : Dal consiglio dei ministri e’ arrivata la conferma della dichiarazione dello stato di emergenza richiesto dalla Regione Veneto per tre gravi eventi calamitosi accaduti in Veneto, nei mesi estivi: il primo a fine giugno, quando pioggia e grandine colpirono il bellunese e la Pedemontana, e in modo particolare Enego e Vittorio Veneto; il secondo, il 4 e 5 agosto, quando un violento nubifragio su Cortina D’Ampezzo e la valle del Boite ha ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri delibera lo “stato d’Emergenza” per il Veneto. Proroga per l’Emilia Romagna : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche che si sono verificate nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm. La Proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di ...

Maltempo - Emergenza freddo : via al piano straordinario a Livorno : Misure straordinarie a Livorno per fronteggiare l’emergenza freddo. Il Comune ha attivato la prima parte del piano, offrendo un riparo sicuro per i senza fissa dimora e sono assicurati fino al 28 febbraio 14 posti letto in albergo. L’ospitalita’ prevede anche la prima colazione. Le persone che usufruiscono del servizio sono seguite dagli operatori del Centro di ascolto. “Attraverso proprie strutture di uso ordinario ...

Cdm proroga stato d'Emergenza in Basilicata e Molise per maltempo : Roma, 18 dic. (askanews) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato: la proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli ...

Maltempo : è Emergenza ghiaccio in Piemonte : Proseguono i disagi legati al Maltempo, in particolare in Piemonte dove è emergenza ghiaccio che nelle ultime 24 ore ha causato due morti. A causa della pioggia gelata posatasi sulla superficie della neve si è creto uno strato di ghiaccio difficilmente riconoscibile a occhio nudo e sul quale e’ facile scivolare. “Le condizioni del manto nevoso, in questi giorni, sono estremamente pericolose a causa del ghiaccio che lo ha ricoperto ...

Maltempo - Emergenza in Valnerina : esonda il fiume Nera - campagne allagate : esonda il fiume Nera in Valnerina, allagando le campagne circostanti, ma senza causare problemi alle abitazioni. Lo straripamento più pericoloso si è verificato a ridosso del centro abitato di Borgo Cerreto, dove l’acqua è arrivata a pochi metri dalle case. Allagamenti anche a Piedipaterno, nel comune di Vallo di Nera, come ha dato testimonianza il sindaco Agnese Benedetti, pubblicando una decina di foto sul proprio profilo ...

Maltempo - a Rieti allagamenti e frane. Emilia-Romagna chiede lo stato di Emergenza : Rieti Maltempo al centro Italia. allagamenti e fiumi in piena in provincia di Rieti, dove dal pomeriggio di venerdì 15 dicembre piove incessantemente. L'Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza. I ...

Maltempo : la Regione Emilia-Romagna chiede lo stato di Emergenza : Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato la richiesta di stato di emergenza per il Maltempo dell’11 e 12 dicembre che ha causato anche la piena record del fiume Enza, che ha rotto un argine allagando Lentigione di Brescello, nel Reggiano. La richiesta sara’ inviata subito al Governo, come Bonaccini aveva anticipato in una telefonata al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, martedi’ scorso, ...

Maltempo Liguria : stato di Emergenza per danni causati dalle mareggiate : Dopo il Maltempo e le mareggiate che si sono abbattute sulle coste della Liguria oggi è arrivato il via libera da parte della giunta ligure allo stato di emergenza regionale per i danni causati ai comuni e al territorio dalla perturbazione di pochi giorni fa. Lo ha reso noto al termine della riunione di oggi l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone mentre il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato il ...

