Ecco i Winter Sales di Ubisoft

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Natale è appena passato la l'aria di festa è ancora nell'aria, per cui tanto vale dare un'occhiata agli sconti checi propone ancora per qualche giorno in modo da passare queste vacanze invernali nel migliore dei modi.Come possiamo vedere sul sito dello store, Watch Dogs 2 è scontato del 33% e viene proposto al prezzo di 19.99 euro, mentre molti altri titoli sono in saldo con sconti che raggiungono anche il 75%. Tra i giochi fortemente scontati vale la pena annoverare Steep scontato del 50%, AC Origins del 30%, The Crew del 60% e molti altri ancora DLC compresi.Cosa ne pensate di questi sconti?Read more…