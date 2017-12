Donnarumma senior | portiere senza fine bello!

: RT @Colombo73Mat: #Raiola è già in sede #ACMilan con #Donnarumma senior con offerta irrinunciabile del #ManCity - 4ragazzi1D : RT @Colombo73Mat: #Raiola è già in sede #ACMilan con #Donnarumma senior con offerta irrinunciabile del #ManCity - LucaB_91 : Nemmeno il tempo di approdare in semifinale con la Lazio, che i più prendono fuori la pompa per pompare la squadra,… - Colombo73Mat : #Raiola è già in sede #ACMilan con #Donnarumma senior con offerta irrinunciabile del #ManCity - puntodirottura : #MilanInter Chi ha sbagliato di più? Il cronista e la sua spalla ... inascoltabili Brava l'inter a far sembrare Don… - puck6164 : @SalandinS Donnarumma Senior ha fatto il suo. Magari non il massimo dell’eleganza, ma la parata su Joao Mario è sta… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Eccola, la storia di Natale del calcio. La rivincita di Antonio, del fratello "di scorta", quello passato per "raccomandato", del privilegiato destinato a guadagnare scaldando la panchina.Ma andiamo con ordine. Gigio, diciotto anni, estremo difensore del Milan, è la stella di famiglia: bravo, bravissimo, ricco, ricchissimo, erede designato di Buffon in Nazionale, corteggiato dai più ricchi e blasonati club europei, e dalla stessa Juventus.Ma le cose, in questa stagione, si mettono male. Il suo procuratore, il potentissimo Raiola, chiede di annullare il contratto (per presunte "pressioni psicologiche"), i diverbi con la società, veleni e malintesi, la squadra che passa da Montella a Gattuso, le sconfitte, persino un pari con il Benevento (con una rete delBrignoli!), Gigi che non è più lui e i sostenitori lo contestano, duramente, il ...