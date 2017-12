Diretta Slalom speciale Lienz streaming video e tv | dominio Shiffrin! Risultato live

LIVE Sci alpino - Slalom Lienz 2017 in Diretta- Shiffrin spaziale nella prima manche - distacchi abissali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gara tra i pali stretti per le ragazze (invertita con il gigante che invece si disputerà domani) impegnate nell’ultimo weekend dell’anno solare: si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi austriache con le migliori interpreti che ci faranno divertire. Tutte contro Mikaela Shiffrin, vera ...

Diretta / Slalom speciale Lienz streaming video e tv - in pista! Risultato live (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Slalom femminile Lienz streaming video e tv. In Austria Shiffrin grande favorita: orario e Risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (28 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:20:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Lienz 2017 in Diretta- Tutte contro Mikaela Shiffrin - Vlhova ci prova. Italia con Costazza e Curtoni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Gara tra i pali stretti per le ragazze (invertita con il gigante che invece si disputerà domani) impegnate nell’ultimo weekend dell’anno solare: si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi austriache con le migliori interpreti che ci faranno divertire. Tutte contro Mikaela Shiffrin, vera ...

Sci alpino - Slalom femminile Lienz 2017 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Dopo la sosta natalizia, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018 riapre i battenti a Lienz, in Austria. Oggi si comincia con lo Slalom femminile, disciplina che ha fino ad ora una sola e unica dominatrice: Mikaela Shiffrin anche oggi partirà con tutti i favori del pronostico. Saranno tante le avversarie che proveranno a contrastarla, ma l’americana sembra avere una marcia in più. Ad ogni modo, Petra Vlhova, Frida Hansdotter, ...

Slalom speciale Lienz/ Streaming video e Diretta tv - orario - risultato live (Coppa del Mondo sci donne) : diretta Slalom femminile Lienz Streaming video e tv. In Austria Shiffrin grande favorita: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (28 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 02:27:00 GMT)

Diretta / Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv : Altra impresa del fenomeno Hirscher : DIRETTA Slalom maschile Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live: lo spettacolo della 3Tre (Coppa del Mondo di sci, oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:35:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in Diretta : vittoria incredibile di Hirscher! Moelgg settimo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in Diretta : Feller in testa. L’Italia spera in Moelgg : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in Diretta : Gross al comando! L’Italia spera anche con Moelgg : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...

Diretta / Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv : A metà manche comanda Pinturault : DIRETTA Slalom maschile Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live: lo spettacolo della 3Tre (Coppa del Mondo di sci, oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:59:00 GMT)

Diretta / Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv : la seconda manche! (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Slalom maschile Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live: lo spettacolo della 3Tre (Coppa del Mondo di sci, oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:17:00 GMT)

Diretta /Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv : Moelgg e Gross alla seconda manche : Diretta Slalom maschile Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live: lo spettacolo della 3Tre (Coppa del Mondo di sci, oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 19:16:00 GMT)

Diretta /Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv : Bacher e Razzoli out (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Slalom maschile Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live: lo spettacolo della 3Tre (Coppa del Mondo di sci, oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:53:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in Diretta : Moelgg ottimo quarto - Hirscher in testa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...