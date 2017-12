Dipendenti del supermercato fanno selfie con un agnello macellato Carrefour si scusa

Foto con animali macellati - è bufera sulle Dipendenti del supermercato : Non accenna a placarsi la furia animalista contro due dipendenti di un supermercato di Tivoli, che si sono fatte Fotografare mentre "giocavano" con la carcassa di un agnellino morto, a cui è stato messo un ciuccio...

Carrefour Italia nel mirino per la foto delle Dipendenti con animale macellato Video : Una foto di due dipendenti con un cucciolo gia' macellato e nel giro di pochi istanti si è scatenata la furia social nei confronti di #Carrefour Italia. Il contestato episodio si è verificato in un punto vendita di Tivoli dove due addette al reparto carni hanno realizzato uno scatto fotografico con l'animale. La foto ha fatto il giro del web ed è diventata virale nel giro di poche ore. Quella che doveva essere una goliardata si è trasformato in ...

Yonghong Li ai Dipendenti del Milan : «Sono al vostro fianco - supereremo ogni ostacolo» : In attesa di tornare domani a San Siro, dopo quattro mesi, il presidente del Milan ha inviato una messaggio alla squadra e ai dipendenti, L'articolo Yonghong Li ai dipendenti del Milan: «Sono al vostro fianco, supereremo ogni ostacolo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rassegna stampa del 22 dicembre 2017 - fra gli inDipendentisti catalani e il voto ONU contro Gerusalemme capitale : Economia, IlSole24Ore. "Manovra, sì alla fiducia . Tra le ultime correzioni equo compenso e norme coop". Sulla fiducia per la manovra e il Governo ha incassato 296 voti a favore e 160 contrari.

Catalogna - vittoria del fronte inDipendentista : è maggioranza assoluta : vittoria del fronte indipendentista nelle elezioni in Catalogna. Le tre liste separatiste (JxCat, Erc e Cup) ottengono insieme la maggioranza assoluta dei seggi, 70 su 135, ma non dei voti, arrivando al 47,5 per cento. Le tre liste...

Catalogna - primi exit poll del voto Foto InDipendentisti verso la maggioranza : Dopo il risultato del referendum del primo ottobre scorso sull’indipendenza, i catalani chiamati di nuovo al voto per scegliere i 135 deputati del nuovo parlamento. La formazione di Inés Arrimadas non sarebbe la più votata, secondo il sondaggio GAD3

Melegatti - pandoro ai Dipendenti : la scelta della multinazionale : Il gruppo Tal, azienda presente in Italia, Austria e Germania, ha partecipato all'iniziativa #NoiSiamoMelegatti. Un gesto di solidarietà inatteso che farà felici i dipendenti dell'azienda dolciaria in crisi. Il regalo ai dipendenti"Abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa - ha dichiarato il presidente del Gruppo Tal, Alessio Lilli a Il Gazzettino - perché da piccoli gesti e dal lavoro della comunità si possono ottenere ...

Dipendenti del Comune di Vicenza - OO.SS e RSU : 'domani 20 dicembre scioperiamo perchè l'amministrazione sta seguendo una politica sbagliata' : Enrico Crimì , coordinatore per le RSU, informa la cittadinanza che domani 20 dicembre i lavoratori del Comune di Vicenza entreranno in sciopero nelle ultime due ore di servizio: " Indetta ...

Precari Dipendenti comune dell'Aquila - predisposta deroga a tutto il 2018 : L'Aquila - L’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, ha espresso “soddisfazione” per l’approvazione della proroga dei contratti dei dipendenti a tempo determinato del comune dell’Aquila per tutto l’anno 2018, deliberata dalla Giunta. “Il ruolo dei dipendenti è fondamentale nei processi che un’amministrazione comunale deve e può portare avanti – ha osservato Bignotti – essi sono la prima interfaccia del ...

Teatro dell’Opera - nuovo debito di 5 - 8 milioni e patti disattesi con i Dipendenti : “Stato di agitazione e blocco straordinari” : Debiti tributari, patti con i lavoratori non rispettati e un mecenate in meno a inguaiare ancora di più una situazione contabile mai tornata alla normalità. La prima in stile hollywoodiano è andata, le luci si sono spente, il red carpet è stato riavvolto e anche il vestito da fiaba a firma Gattinoni indossato da Virginia Raggi è stato riposto nel guardaroba. Il Teatro dell’Opera di Roma torna alla dura realtà, tutt’altro che rosea. Mentre ...

Ryanair - dietro allo sciopero dei Dipendenti le clausole oscure del contratto : infortuni e busta paga a fisarmonica : “Se sei assente dal lavoro a causa di un infortunio avvenuto sia a lavoro sia fuori lavoro, qualsiasi retribuzione per malattia sostenuta dalla compagnia in seguito a detta assenza verrà pagata come prestito e dovrà essere ripagata alla compagnia quando avrai recuperato in merito a ferite, condizioni o assenza dal lavoro”. E ancora: “Il tuo salario è soggetto a una revisione annuale ogni aprile, ad assoluta discrezione della ...

Lavoro - rapporto dell'Istat : 916mila Dipendenti in più tra 2013 e 2016 - : questo uno dei dati contenuti nel documento presentato a Roma. Ma nel 2016, il tasso di occupazione per i 15-34enni è del 39,9%, in calo di 10,4 punti rispetto al 2008. "Negli ultimi due anni", però, ...

Oil gas : nubi sulla Comart del gruppo Tozzi - 71 Dipendenti a rischio? : Grande preoccupazione tra i 71 dipendenti della Comart di Mezzano, società del gruppo Tozzi che starebbe pensando a un concordato in bianco con quindi conseguente blocco di qualsiasi attività proprio ...