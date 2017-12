Dickens - L' uomo che inventò il Natale | storia di un successo letterario

Dickens : l'uomo che inventò il Natale : Isolandosi dal mondo, si mette all'opera tra i contrattempi della famiglia e del padre (Jonathan Pryce). In sole sei settimane gli ambienti si popolano di anziani in camicia da notte e fluttuanti ...

Dickens L’uomo che inventò il Natale - film al cinema : recensione e curiosità : Dickens L’uomo che inventò il Natale è tra i film al cinema da giovedì 21 dicembre 2017. Per la regia di Bharat Nalluri, come protagonista troviamo Dan Stevens, celebre per aver interpretato Matthew in Downton Abbey. Nel cast anche Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Justin Edwards, Morfydd Clark. La pellicola ripercorre il magico viaggio che ha portato alla creazione del fantastico mondo di Canto di Natale, uno tra i ...