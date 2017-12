: @laura12ottobre @andr900 Se uno li prende individualmente questi grillini magari sono persone volonterose che vogli… - barabeke_it : @laura12ottobre @andr900 Se uno li prende individualmente questi grillini magari sono persone volonterose che vogli… - massimo15691 : RT @massimo15691: dovevamo cancellare i partiti e adesso pensiamo a governare insieme a loro?ma ci state prendendo per il culo di maio,e gr… - massimo15691 : dovevamo cancellare i partiti e adesso pensiamo a governare insieme a loro?ma ci state prendendo per il culo di mai… - pino_maio : Via Alghero, altra voragine. #Roma sprofonda... manutenzione 0 però pensiamo alle #funivie e alle #spiaggia sul… -

"Oggi è un giorno storico perché è finita la 17ma legislatura". Così Di(M5S) commenta su Facebook lo scioglimento delle Camere. "Ora vi chiedo di pensare in. E' finita l'epoca dell'opposizione, è il momento di andare ale ci andiamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto", continua Di."Abbiamo fatto battaglie in Parlamento, alcune non le abbiamo vinte", ma "ricordatevi che il Movimento ha restituito 22 milioni di stipendi dei propri parlamentari e li ha messi in un fondo" per il lavoro.(Di giovedì 28 dicembre 2017)