"Il 40% ènostra portata,visto che in Sicilia abbiamo preso il 35. Ma in caso contrario siamo pronti a costuire un governo seguendo la prassi costituzionale". Lo ha detto il leader M5S,Luigi Di,al Fatto Quotidiano. "con tuttidel-ha aggiunto- e voglio ministri competenti e sensibili". In caso di 'impasse' sulle maggioranze, "proporremo un tavolo per un'intesa sui programmi, senza scambi di poltrone". Diaggiunge che si sottoporrà alle Parlamentarie come gli altri colleghi.(Di giovedì 28 dicembre 2017)