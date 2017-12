Denis pronto a tornare in Italia

Moto3 - Mondiale 2018 : Denis Foggia sarà il nome nuovo dell’Italia? Pronto per il debutto con la scuderia di Rossi : La stagione di MotoGP sta volgendo al termine ma è già tempo di pensare al Mondiale 2018. Se in MotoGP rimane da assegnare il titolo, con Marc Marquez favorito su Andrea Dovizioso, in Moto3 i giochi sono già fatti. Il pRossimo anno, dunque, tanti piloti lasceranno la categoria inferiore per tentare l’avventura nella classe intermedia, in Moto2, come il campione del Mondo Joan Mir, lasciando liberi diversi sedili. Altri, invece, cambieranno ...