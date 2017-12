Del Piero intervista Cristiano Ronaldo | “A 17 anni potevo andare alla Juventus ma…”

BUONE FESTE! AUGURI DI BUON NATALE 2017/ Frasi e immagini : foto - Del Piero con Babbo Natale per... : BUONE FESTE! AUGURI di BUON Natale 2017: Frasi e immagini, dai Beatles ai consigli per il Christmas Blues. La giornata più magica dell'anno è arrivata: le dediche per amici e parenti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 14:22:00 GMT)

Addio a padre Piero Gheddo - il globetrotter Della fede : Poi prende in mano 'Le missioni cattoliche' (da dopo il Concilio 'Mondo e Missione') e la trasforma in una riviste tra le più agguerrite del mondo missionario. Segue da vicino i lavori del Vaticano ...

Piero Gheddo è morto/ Addio al missionario Del Pime : denunciò per primo l’orrore e i crimini dei Vietcong : È morto Piero Gheddo, il missionario del Pime e fondatore di AsiaNews: l'Addio al giornalista-testimone delle guerre in Asia, denunciò per primo l'orrore e l'ideologia dei Vietcong(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 17:48:00 GMT)

Class action dei tifosi Della Lazio contro arbitri Piero Giacomelli e Marco Di Bello : ROMA Una Class action dei tifosi della Lazio contro Piero Giacomelli e Marco Di Bello, rispettivamente direttore di gara e video assistance referee del match Lazio-Torino dell'11 dicembre scorso, a ...

Giugliano a CM : 'Italia - seguici : si va al Mondiale. Tifo Juve - Del Piero idolo' : Cabrini appena arrivata mi ha dato una mano ad orientarmi con il gruppo, per me era un mondo nuovo. Melania Gabbiadini e Daniela Stracchi, che sono le veterane, sono state un punto di riferimento per ...

Giugliano a CM : 'Brescia non inferiore alla Juve - Del Piero idolo. Italia - seguici : andiamo insieme al Mondiale' : Cabrini appena arrivata mi ha dato una mano ad orientarmi con il gruppo, per me era un mondo nuovo. Melania Gabbiadini e Daniela Stracchi, che sono le veterane, sono state un punto di riferimento per ...

Del Piero apre il suo primo negozio in Umbria : Alessandro Del Piero ha scelto Spoleto per l'apertura del suo primo negozio in Umbria. L'ex numero 10 bianconero, infatti, sta allargando la sua catena di punti vendita del marchio AirDp Style in ...

Nuoto - ITALIA IL DelFINO SIAMO NOI! Doppietta da urlo : Matteo Rivolta e Piero Codia in trionfo agli Europei : Una Doppietta da sogno, un tripudio azzurro, ITALIA-ITALIA sui 100m DELFINO agli Europei 2017 in vasca corta. Alla Royal Arena di Copenhagen (Danimarca) c’è soltanto l’azzurro, è una festa totale grazie a Matteo Rivolta e Piero Codia che hanno confezionato qualcosa di incredibile: il 26enne nativo di Milano conquista una pazzesca medaglia d’oro (dopo l’argento di due anni fa a Netanya), il 28enne giuliano giunge subito ...

Del Piero e la NBA : 'Che scontro Kyrie-LeBron - seguo Lonzo sin dal college' : ... continua ancora a dominare, riuscendo perfino a migliorarsi, Del Piero non nasconde grandissima ammirazione, quella di un campione a sua volta capace di calcare i campi di tutto il mondo ad ...

Laura Boldrini con Liberi e Uguali di Piero Grasso. Stabiliti data e luogo Dell'annuncio : Il 22 dicembre, nel quartiere romano di San Lorenzo. Per l'annuncio della presidente della Camera Laura Boldrini riguardo alla collocazione politica alle prossime elezioni, ora c'è una data e un luogo. Per essere ancora più precisi, la cornice dovrebbe essere la Fondazione Cerere, storico punto di aggregazione di intellettuali e artisti della Capitale, calato però in un contesto popolare e storicamente vissuto da studenti, ...

‘Detto tra noi’ - il nuovo libro di Alessandro Del Piero : Cari amici e lettori, oggi abbiamo voluto analizzare una delle novità nel panorama letterario nazionale in libreria: ci riferiamo a ‘Detto tra noi’, recente opera che porta la firma del grande Alessandro Del Piero edita da Mondadori. Questo è il quarto volume del famosissimo ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, dopo il successo di ‘Semplicemente Del Piero’, ‘Giochiamo ancora’ e ‘10+. Il mio mondo in un numero’....Continua a ...

Nella culla Del renzismo nasce il comitato per Piero Grasso : sindaco e giunta di Rignano sull'Arno aderiscono a Liberi e Uguali : Un comitato a sostegno di Piero Grasso Nella culla del renzismo. A Rignano sull'Arno, "casa" dei Renzi, nasce una sezione di Liberi e Uguali, il nuovo soggetto politico guidato dal presidente del Senato. Le adesioni registrate fino ad oggi sono più di cento e arrivano non solo da Rignano ma anche dai comuni limitrofi e dal Valdarno.A muovere i fili dell"'operazione Grasso" a Rignano la mano della "cugina" (come viene soprannominata per un ...

Hall of fame del calcio italiano - entrano Del Piero e Gullit : Hall of fame del calcio italiano, entrano Del Piero e Gullit Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... DEL Piero – Si arricchisce di altre 10 figure leggendarie la ‘Hall of fame del calcio italiano’. Il riconoscimento, istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione museo del calcio, al fine di celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti ...

Del Piero - Bruno Conti e Gullit entrano nella Hall of Fame della FIGC : Si arricchisce di altre 10 figure leggendarie la ‘Hall of Fame del calcio italiano’, iniziativa della FIGC. L'articolo Del Piero, Bruno Conti e Gullit entrano nella Hall of Fame della FIGC è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.