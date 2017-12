Debito pubblico | Unimpresa | 1 000 miliardi da rinnovare in prossima legislatura

Debito pubblico - la lettera di Padoan alla Commissione : ecco i dossier riservati sui derivati : Rendendo 'collaterale' il caso-Etruria per dirla con le parole di Renato Brunetta, la Commissione d'inchiesta sulle banche sposta il tiro sulla crisi del Debito pubblico e la mina dello spread per le ...

Tajani-Gentiloni - scontro a distanza sull'aumento del Debito pubblico : Draghi: la crescita non basta, vanno messi a posto i conti "La crescita è la via maestra per ridurre il debito ". Pier Carlo Padoan ama ripetere questo concetto ogni volta che gli tocca parlare del ...

Padoan : ridurremo il Debito pubblico in maniera aggressiva : ... che ricorda come la fiducia sui titoli di stato italiani da parte degli investitori internazionali è intatta, è condivisa anche da Standard & Poor's secondo cui l'economia italiana "sta mostrando ...

Il Debito pubblico francese supera il 99% - un "traguardo" raggiunto già due secoli fa - nel 1797 : Trentun miliardi in più negli ultimi tre mesi, da luglio a settembre, ed ecco che il debito pubblico francese tocca il picco dei 2.232 miliardi di euro sfiorando il 99,2% del Pil, la ricchezza prodotta dal paese. Manca solo l'ultimo balzo dello 0,8%, una manciata di miliardi, e la République entra di diritto nel club dei paesi con il 100% e oltre di debito , club presieduto da anni, come si sa, dall'altra Repubblica, l'italiana, che ...

Il Debito pubblico sale ancora. Padoan rassicura : "Verso riduzione aggressiva" : Risale, a settembre, il debito pubblico italiano. La Banca d'Italia comunica che è stato pari a 2.283,7 miliardi, in aumento di 4,4 miliardi rispetto al mese precedente quando aveva registrato un ribasso di 21,3 miliardi. L'incremento, spiega Via Nazionale, ha riflesso il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (16,5 miliardi), in parte compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (per 11,3 miliardi) e ...