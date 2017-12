De Rossi su Juventus-Roma | ' Abbiamo fatto una buona partita Avremmo meritato il pareggio'

Daniele De Rossi/ Scudetto? Juventus davanti alla Roma. Nazionale? Dagli spogliatoi è uscito... : Daniele De Rossi: “Scudetto? Juventus davanti alla Roma”. Il centrocampista ha parlato a Sky anche della Nazionale e di quello che è uscito Dagli spogliatoi...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:16:00 GMT)

De Rossi : 'Lo scudetto? La Juventus è favorita - poi Roma e Napoli' : ... soprattutto quando vai a giocare contro una squadra molto forte che vorremmo raggiungere', sono le parole del capitano della Roma rilasciate a Sky Sport. Il riferimento alla Juventus è chiaro, sono ...

Juventus-Roma - tifosi gialloRossi furiosi sui social : insulti al difensore Benatia : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Juventus e Roma, una partita ben giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri che ha vinto con il minimo scarto l’importante scontro per lo scudetto, niente da fare per Di Francesco che ha accarezzato il gol con la clamorosa occasione nel finale sui piedi di Schick. Il marcatore è stato il difensore Benatia che sta tornando ai livelli di Roma e sta diventando sempre più ...

Juventus - le indiscrezioni per la pRossima stagione : la maglia 2018/2019 [FOTO] : 1/4 ...

Juventus-Roma 1-0 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : Benatia piega i gialloRossi (VIDEO) : Juventus-Roma 1-0 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: Benatia piega i giallorossi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma pagelle, voti E highlights 18^ giornata- La Juventus, dopo aver demolito il Bologna, ospita la Roma. All’Allianz Stadium, i bianconeri vincono 1 a 0 grazie alla rete di Benatia. Juventus-Roma, PRIMO TEMPO ...

LIVE Juventus-Roma - Serie A in DIRETTA : 1-0 - Higuain vicino al raddoppio. I gialloRossi soffrono le fiammate : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, big match della 18giornata di Serie A: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45 . Buon ...

LIVE Juventus-Roma - Serie A in DIRETTA : sfida scudetto a Torino. Formazioni ufficiali : gialloRossi col tridente : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, big match della 18giornata di Serie A . All'Allianz Stadium si gioca una partita importante per il campionato: le due squadre, separate da ...

PAGELLE / Juventus-Genoa (2-0) : i voti della partita. Pepito Rossi è tornato (Coppa Italia) : Le PAGELLE di Juventus Genoa: i voti a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita dell'Allianz Stadium, che si è giocata per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 15:41:00 GMT)

Scommesse Juventus-Roma - solo il 4% punta sulla vittoria dei gialloRossi : Per la cronaca, l'ultimo successo esterno della Roma con la Juve, in campionato, risale a gennaio del 2010. Allora - la partita si giocò all'Olimpico di Torino - finì 2-1 per i giallorossi, risultato ...

Video/ Juventus Genoa (2-0) : highlights e gol della partita. Parla Rossi (Coppa Italia ottavi) : Video Juventus Genoa (risultato finale 2-0): gli highilghts e i gol della partita che si è giocata all'Allianz Stadium, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 12:05:00 GMT)

Dybala zittisce tutti e manda messaggi ad Allegri : Juventus ai quarti con la sua firma - Genoa eliminato ma felice di rivedere Rossi : 1/18 LaPresse/Marco Alpozzi ...

Pepito Rossi è convocabile per il match di Coppa Italia contro la Juventus : Genova - Il Genoa ha risolto le criticità di tesseramento relative a Giuseppe Rossi. Il calciatore pertanto sarà convocabile in vista della partita di Coppa Italia Juventus-Genoa, in programma domani ...

Calciomercato Genoa - tesserato Rossi. Convocabile contro la Juventus : GENOVA - Giuseppe Rossi è ufficialmente un giocatore del Genoa . Lo ha annunciato il club rossoblù, che ha comunicato che sono state superate le procedure necessario al completamento delle operazione. ...

Genoa - ufficiale : tesserato Giuseppe Rossi. L’attaccante già a disposizione contro la Juventus : Genoa, ufficiale: tesserato Giuseppe Rossi. L’attaccante già a disposizione contro la Juventus Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Genoa, ufficiale: tesserato Giuseppe ROSSI- Il Genoa ha ufficializzato il tesseramento di Giuseppe Rossi. L’ex attaccante di Fiorentina e Villareal, ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio, sarà a ...